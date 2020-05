ยูเวนตุส เสนอ ‘ปานิช’ ย้ายสลับขั้วกับ ‘จอร์จินโญ่’ ของเชลซี

แม้ก่อนหน้านี้ ลา กัซเซ็ตต้า เดลโล สปอร์ต สื่ออิตาเลียน รายงานว่า บาร์เซโลน่าคว้าตัวมิราเลม ปานิช มิดฟิลด์ยูเวนตุสไปร่วมทีมล่วงหน้าแล้ว โดยให้ยูเวนตุสเลือกนักเตะเป็นการแลกเปลี่ยนได้ 1 คน ซึ่งยังไม่มีการระบุว่าเป็นนักเตะคนไหน

ทว่าล่าสุด สกาย สปอร์ตส์ สื่อชั้นนำในอังกฤษรายงานว่า “ม้าลาย” ยูเวนตุส หยิบยื่นมิราเล็ม ปานิช กองกลางวัย 30 ปี แนบกับข้อเสนอย้ายสลับขั้วกับจอร์จินโญ่ มิดฟิลด์วัย 28 ปีของเชลซี เนื่องจากเมาริซิโอ ซาร์รี่ กุนซือยูเวนตุส ต้องการร่วมงานกับลูกระกอย่างจอร์จินโญ่อีกครั้ง หลังจากที่พวกเขาเคยร่วมงานกันที่นาโปลีกับเชลซีตามลำดับ ก่อนที่ซาร์รี่จะมาคุมยูเวนตุสในขณะนี้

เดิมทีจอร์จินโญ่ประสบปัญหาปรับตัวกับเชลซี แต่ตอนนี้เขาได้พัฒนาฝีเท้าจนกลายเป็นหนึ่งในแข้งคนสำคัญของแฟร้งค์ แลมพาร์ด ผู้จัดการทีมเชลซีในปัจจุบัน ซึ่งสกาย สปอร์ตส์ คาดว่าเชลซีตั้งค่าตัว จอร์จินโญ่ ไว้ที่ 50 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1,958 ล้านบาท) เนื่องจากยังมีสัญญากับทีมจนถึง 30 มิถุนายน 2023

ทั้งนี้ สื่อดังแดนผู้ดีเผยว่า จากค่าตัวที่เชลซีตั้งไว้ ประกอบกับโควิด-19 ที่ระบาดจนต้องระงับเตะจนขาดรายได้ ทำให้ยูเวนตุสหวังแนบปานิชเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอเพื่อเพิ่มโอกาสคว้าจอร์จินโญ่มาค้าแข้งที่ตูรินมากขึ้นนั่นเอง โดยยูเวนตุสคว้าปานิชมาจากโรม่าเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2016 ด้วยค่าตัว 25 ล้านปอนด์ (ราว 980 ล้านบาท)

อย่างไรก็ตาม ปารีส แซงต์แชร์แมง ยักษ์ใหญ๋ของลีกเอิง ฝรั่งเศส ก็ต้องการตัวปานิชเช่นกัน โดยเตรียมส่งเลอันโดร ปาเรเดส กองกลางชาวอาร์เจนไตน์ในดีลสลับขั้วเช่นกัน ซึ่ง “สกาย อิตาเลีย” รายงานว่าดีลนี้ดูมีโอกาสเป็นไปได้พอสมควร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง – สื่ออิตาลียันบาร์เซโลน่าปิดดีลคว้า ‘ปานิช’ จากยูเวนตุสแล้ว

Juventus are ready to include Miralem Pjanic into a swap deal on next summer.

Talks started with Chelsea for Jorginho – Sarri would like to have him back. Barcelona (Arthur doesn’t want to leave) and PSG are also in contact with Juve to make their offers. 🇧🇦 #transfers #Pjanic

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2020