เชลซีมีลุ้น! ‘ฮาเวิร์ตซ์’ แจ้ง ‘เลเวอร์คูเซ่น’ อยากย้ายทีมหลังจบซีซั่น

บรรดาแฟนบอลของ “สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี ดูจะมีลุ้นได้ตัวนักเตะอนาคตไกลเข้าทีมอีกหนึ่งราย เมื่อมีรายงานว่า ไค ฮาเวิร์ตซ์ มิดฟิลด์วัย 21 ปีชาวเยอรมัน ได้เข้าถกอนาคตการค้าแข้งกับไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น ทีมต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว ว่าเขาต้องการย้ายทีมในตลาดซื้อขายหลังจบฤดูกาลนี้ จากการรายงานของ ฟาบริซิโอ โรมาโน่ นักข่าวคนดังของสกายสปอร์ตส์

“เอเยนต์ของไค ฮาเวิร์ตซ์ แจ้งไปยังสโมสรเลเวอร์คูเซ่นแล้วว่า นักเตะต้องการย้ายทีม หากมีการยื่นข้อเสนอที่สำคัญเข้ามาในสัปดาห์หน้า ขณะเดียวกันบอร์ดบริหารของเชลซีได้ติดต่อไปยังเอเยนต์นักเตะแล้ว ซึ่งฮาเวิร์ตซ์ก็อยากที่จะให้เชลซีเป็นจุดหมายต่อไป เพราะสนใจในโปรเจ็กต์ของสโมสร ขณะเดียวกันติโม แวร์เนอร์ ก็มีอิทธิพลให้เขาสนใจย้ายซบเชลซีด้วย” โรมาโน่ ระบุ

นักข่าวคนดังเผยอีกว่า หากเชลซียื่นข้อเสนอมาในสัปดาห์หน้า ฮาเวิร์ตซ์ก็หวังเจรจาเรียกร้องสัญญายาว 5 ปีกับเชลซี ขณะเดียวกัน “เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิก น่าจะถอนตัวจากดีลนี้เรียบร้อยแล้ว หลังจากไปคว้าตัวเลรอย ซาเน่ ปีกของ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ มาแล้ว

ทั้งนี้ เลเวอร์คูเซ่นตั้งค่าตัวฮาเวิร์ตซ์ไว้เบื้องต้น 90 ล้านยูโร หรือราว 80.6 ล้านปอนด์ (ประมาณ 3,178 ล้านบาท) สูงกว่าราคาประเมินในตลาดซื้อขายที่คาดว่าค่าตัวน่าจะอยู่ราวๆ 70 ล้านปอนด์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีทีมใดยื่นข้อเสนอไปยังเลเวอร์คูเซ่นอย่างเป็นทางการ

ผลงานในซีซั่นนี้ 2019-20 ฮาเวิร์ตซ์ ยิงไป 17 ประตูกับ 9 แอสซิสต์ จากการลงสนาม 43 นัดในทุกรายการ ซึ่งในจำนวนนี้คือการทำ 12 ประตูกับ 6 แอสซิสต์จาก 30 นัดในบุนเดสลีก้า เยอรมนี

Havertz will consider talks about personal terms (until 2025) if Chelsea will make an official bid to Leverkusen soon.

Bayern Münich out of the race for this summer after signing Sané.

Bayer asked today again €90M as price tag and have not received any official bid yet 🔵 #CFC

