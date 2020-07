นักฟุตบอลวัย 26 น้องชาย ‘แซร์จ ออริเยร์’ ของสเปอร์ส โดนมือปืนบุกยิงเสียชีวิต

“เอเอฟพี” สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า คริสโตเฟอร์ ออริเย่ร์ นักฟุตบอลวัย 26 ปี น้องชายของ แซร์จ ออร์ริเยร์ แบ๊กขวาของ “ไก่เดือยทอง” ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ถูกมือปืนปริศนายิงปืนใส่ 2 นัดจนเสียชีวิต หน้าไนต์คลับแห่งหนึ่งในเมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 13 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเป็นช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมง หลังจากที่แซร์จ ออริเยร์ ผู้เป็นพี่ชาย เพิ่งลงสนามช่วยสเปอร์สเปิดบ้านชนะอาร์เซน่อล 2-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

โดยมีรายงานว่า ชาวบ้านในย่านดังกล่าวพบคนนอนเจ็บอยู่ จึงรีบโทรไปแจ้งเหตุ และเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุในเวลา 05.00 น. พบร่างของครอสโตเฟอร์ ออริเย่ร์ ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าท้อง ก่อนที่เจ้าตัวจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา โดยแหล่งข่าวผู้ใกล้ชิดทีมสอบสวนระบุว่าคนร้ายสามารถหลบหนีไปได้ จึงต้องเริ่มกระบวนการสืบสวนตามหาตัวต่อไป

จากการรายงานของสถานีวิทยุท้องถิ่นระบุว่า ปัจจุบัน คริสโตเฟอร์ ออริเย่ร์ วัย 26 ปี เป็นนักฟุตบอลของสโมสรตูลูส โรดิโอ ทีมในดิวิชั่น 5 ของฝรั่งเศส

โดยคริสโตเฟอร์ เป็นนักฟุตบอลที่เติบโตมาจากอคาเดมีของอาร์ซี ล็องส์ เหมือนกับแซร์จ ออริเยร์ นอกจากนี้เขายังเคยมาทดสอบฝีเท้ากับเบรนท์ฟอร์ด ทีมในเกาะอังกฤษเมื่อปี 2011 แต่สุดท้ายไม่ได้รับการเสนอสัญญาให้พิจารณา

“สโมสรขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสียชีวิตของน้องชายของแซร์จ ออริเยร์ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ทุกคนที่สโมสรแสดงความเสียใจและห่วงใยไปยังแซร์จ ออริเยร์และครอบครัว พวกเราจะอยู่เคียงข้างพวกเขาเสมอ” สเปอร์ส ระบุในแถลงการณ์

The Club is deeply saddened to confirm media reports that Serge Aurier’s brother passed away in the early hours of this morning.

Everybody at the Club sends their sincerest condolences to Serge and his family. Our thoughts are with them all. pic.twitter.com/NVw0v9OWCR

