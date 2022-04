เฟคนิวส์! เอเยนต์ลูกหนังคนดัง ไรโอล่า โพสต์โต้ยังไม่ตาย! แพทย์-สนง.เผยอาการไม่ดี

ภายหลังจากสื่อต่างประเทศหลายสำนักตีข่าวว่า มิโน ไรโอล่า เอเยนต์ฟุตบอลชื่อดังชาวอิตาเลียนซึ่งดูแลนักเตะชื่อก้อง อาทิ ปอล ป๊อกบา, ซลาตัน อิบราฮิโมวิช, เออร์ลิ่ง เบราท์ ฮาแลนด์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 เมษายน ด้วยวัย 54 ปี หลังจากล้มป่วยด้วยโรคปอด และเข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดฉุกเฉินตั้งแต่ต้นปีนั้น

ล่าสุด ทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของไรโอล่า ได้ทวีตข้อความโต้ข่าวการเสียชีวิต โดยระบุว่า “สถานะสุขภาพเวลานี้เผื่อใครข้องใจ : กำลังโกรธเพราะมีคนพยายามจะให้ผมตายเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 4 เดือนแล้ว ดูเหมือนจะฟื้นได้นะ”

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

— Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022