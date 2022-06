‘หงส์-ผี’ แทคทีมแถลง! ปมดราม่าบัตรแดงเดือดที่ไทย ยันไม่มีใครได้กินข้าวกับนักเตะทั้งสองทีม

จากกรณีดราม่า พิมรี่พายนำบัตรชมการเตะแดงเดือด ระหว่างทีมแมนฯยู กับลิเวอร์พูล ที่กรุงเทพฯ The Match Bangkok Century Cup 2022 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่งมีการอ้างอิงว่าผู้ซื้อบัตรมีลุ้นได้เข้าร่วมรับประทานอาหารกับทั้งสองทีม รวมถึง แจ็คสัน หวัง ศิลปินชื่อดัง ที่จะมาเล่นมินิคอนเสิร์ตเปิดการแข่งขันด้วยนั้น

ล่าสุด ทั้ง “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ออกแถลงการณ์ถึงกรณีการขายบัตรในกรณีดังกล่าวดังนี้

“สโมสรลิเวอร์พูล/แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตระหนักถึงการนำบัตรเข้าชมการแข่งขันเกมพรีซีซั่นกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม กลับมาจำหน่ายอีกครั้งอย่างไม่เป็นทางการ”

“เราไม่อนุมัติการจำหน่ายในครั้งนี้ หรือยอมรับในรูปแบบของเนื้อหาในการจำหน่ายบัตรในครั้งนี้ ที่เป็นการชี้นำให้เข้าใจผิด ถึงแม้ว่าบัตรเข้าชมการแข่งขันจะเป็นของจริงก็ตาม แต่จะไม่มีการรับประทานอาหารค่ำที่ผู้โชคดีจะได้พบกับนักเตะชุดใหญ่ของทีม”

“ทั้งสองสโมสรต่างมีความกังวลเกี่ยวกับการนำบัตรเข้าชมมาจำหน่ายซ้ำในครั้งนี้ และรู้สึกผิดหวังที่แฟนบอลได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดเช่นนี้”

“เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เริ่มต้นการเตรียมพร้อมพรีซีซั่นในประเทศไทย และเราแทบรอไม่ไหวที่จะได้พบกับทุกคนระหว่างที่อยู่ที่กรุงเทพฯ”

เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

“Liverpool / Manchester United is aware of an unauthorised online re-sale of tickets for our upcoming pre-season game against Liverpool in Bangkok on Tuesday 12th July.

“We have not approved this sale nor do we condone the contents of the sale. It is misleading. Although the tickets to the match are genuine, there will not be a dinner where a winner of a competition will meet our first team players.

“Both clubs have raised our concerns regarding this re-sale and are disappointed our fans have been misinformed in this way.

“We’re really excited to begin our pre-season preparations in Thailand and we can’t wait to see you there during our stay in Bangkok.”