คิเอลลินี่ประกาศแขวนสตั๊ดแล้ว หลังค้าแข้งนาน 23 ปี

จอร์โจ้ คิเอลลินี่ อดีตกองหลังทีมชาติอิตาลีและสโมสรยูเวนตุส ประกาศอำลาวงการอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม หลังโลดแล่นในวงการลูกหนังอาชีพมานาน 23 ปีเต็ม

คิเอลลินี่วัย 39 ปี แจ้งข่าวผ่านโซเชียลมีเดียว่า เป็นการเดินทางที่สวยงามและน่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิต และเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของตนมาตลอด นับเป็นเส้นทางที่โดดเด่นและลืมไม่ลง แต่ถึงเวลาต้องก้าวไปสู่บทใหม่ของชีวิต เผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ รวมถึงเขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ในชีวิตแล้ว

You have been the most beautiful and intense journey of my life.

You have been my everything. With you I have travelled a unique and unforgettable path.

But now it is time to start new chapters, face new challenges and write further important and exciting pages of life. pic.twitter.com/IjHDDE4jMe

— Giorgio Chiellini (@chiellini) December 12, 2023