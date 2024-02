สลด! นักเตะอินโดนีเซีย ถูกฟ้าผ่ากลางสนาม ระหว่างลงเตะเกมอุ่นเครื่อง

วงการฟุตบอลของประเทศอินโดนีเซีย เกิดเหตุการณ์สลด เมื่อ เซปเตียน ราฮาร์จา นักเตะของทีมเอฟบีโอ ซูบัง ถูกฟ้าผ่าเข้าร่างเสียชีวิตกลางสนาม ในช่วงที่กำลังลงสนามช่วยทีมต้นสังกัดเอฟบีไอ ซูบัง ลงเตะในเกมอุ่นเครื่อง ที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

“พีอาร์เอฟเอ็ม นิวส์” สื่อท้องถิ่นของอินโดนีเซีย ระบุว่า เหตุการณ์สลดดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมนัดอุ่นเครื่องระหว่าง เอฟซี บันดุง ปะทะ เอฟบีไอ ซูบัง ที่สนามซิลิวังกี ในเมืองบันดุง จังหวัดชวาตะวันตก เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

โดยมีคลิปวิดีโอที่โพสต์ลงในทวิตเตอร์ X เผยแพร่เหตุการณ์ ในขณะที่นักเตะทีมเอฟบีไอ ซูบัง กำลังครองบอลอยู่ในแดน แต่ปรากฏว่าเกิดฟ้าผ่าลงมากลางสนาม โดยนักเตะเคราะห์ร้ายเป็น เซปเตียน ราฮาร์จา ที่โดนฟ้าผ่า จนล้มลงหมดสตินอนแน่นิ่งในสนาม

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ในตอนนั้น เซปเตียน ราฮาร์จา ยังไม่เสียชีวิต ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วน แต่แพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตเขาได้ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยระบุสาเหตุว่าเป็นเพราะร่างของเขาถูกไฟไหม้อย่างรุนแรง

ทั้งนี้หลายๆ สโมสรในของอินโดนีเซียได้ร่วมไว้อาลัยจากการเสียชีวิตของ เซปเตียน ราฮาร์จา จากเหตุการณ์ดังกล่าว ด้วยการยืนสงบนิ่งก่อนเกมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

Terrifying moment footballer is struck by lightning during a match in Indonesia before dying in hospital. pic.twitter.com/xXa1akFMDL

— Rayees Yousuf (@Rayees_official) February 12, 2024