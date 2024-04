โรนัลโด้ของขึ้น! เกือบซัดกรรมการ หลังโดนใบแดงในบอลถ้วยซาอุดี (มีคลิป)

คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ดาวเตะซุป’ตาร์ ทีมชาติโปรตุเกส ออกอาการหัวร้อนจนเกือบเอาบอลปาใส่กรรมการ หลังโดนใบแดงในศึกฟุตบอลซาอุดี ซุปเปอร์คัพ รอบรองชนะเลิศ ที่อัล นาสเซอร์ ต้นสังกัดของเขา พ่ายให้กับ อัล ฮิลาล 1-2

ดาวยิงจอมเก๋าวัย 39 ปี โดนใบแดงในนาทีที่ 86 ของเกม ในขณะที่ทีมกำลังตามหลังอยู่ 0-2 ซึ่งจังหวะดังกล่าวเป็นจังหวะที่ อาลี อัล-บูไลฮี กระโดดสไลด์เพื่อจะแย่งบอลจนบอลออกข้าง ในขณะที่โรนัลโด้วิ่งไปจะเอาบอลมาเล่นต่อ ทำให้เกิดการปะทะกันเล็กน้อย แล้วโรนัลโด้ยกศอกใส่อัล-บูไลฮี ทำให้เพื่อนร่วมทีมทั้งสองทีมต้องรีบมาแยก ก่อนที่ผู้ตัดสินจะชูใบแดงไล่โรนัลโด้ออกจากสนามไป

ซึ่งจังหวะที่โดนใบแดงนั้น โรนัลโด้ พยายามเรียกร้องให้แจกใบแดงคู่กรณีด้วยแต่ผู้ตัดสินไม่สนใจ ทำให้เขาของขึ้นจนเกือบจะทุบบอลหวังทำร้ายผู้ตัดสิน แต่ก็ยังยั้งมือเอาไว้ก่อน แล้วเดินออกจากสนามไปด้วยท่าทีไม่พอใจอย่างรุนแรง และปรบมือประชดผู้ตัดสินอีกด้วย

แม้ว่าช่วงท้ายเกม ซาดิโอ มาเน่ จะยิงตีไข่แตกให้กับอัล นาสเซอร์ แต่ก็ไม่ทัน ทำให้อัล นาสเซอร์ ตกรอบรองชนะเลิศ และโรนัลโด้ ยังคงไม่สามารถคว้าแชมป์รายการใดๆ ได้เลยนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีม เพราะตกรอบฟุตบอลถ้วยหมดแล้ว แถมยังตามหลัง อัล ฮิลาล ในลีก ถึง 12 คะแนนด้วยกัน

Surely everyone can agree this is a straight red for Ronaldo? pic.twitter.com/8FKT9SEsxV

— Man United Fan Club (@manufcnow) April 9, 2024