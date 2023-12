มาดามแป้ง ดัน เฉลิมโชค นั่งปธ.สโมสรการท่าเรือคนใหม่! ตั้ง สาระ ปธ.กิตติมศักดิ์

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานสโมสร “สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี ประกาศอำลาจากตำแหน่งประธานสโมสร ในเกม “รีโว่ ไทยลีก 2023/24” นัดสุดท้ายของเลกแรกพบกับ “ราชันมังกร” ราชบุรี มิตรผล เอฟซี ที่แพท สเตเดียม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม

โดยมาดามแป้ง เป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่ลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 จึงประกาศอำลาตำแหน่งประธานสโมสรการท่าเรือ เพื่อความสง่างามและความเป็นกลางกับทุกฝ่าย

พร้อมกันนี้มาดามแป้ง ยังได้ประกาศแต่งตั้ง นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) น้องชายมาดามแป้ง เป็นประธานกิตติมศักดิ์ของสโมสรการท่าเรือ เอฟซี เพื่อทำงานร่วมกับ นายเฉลิมโชค ล่ำซำ ลูกพี่ลูกน้อง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นเป็นประธานสโมสรคนใหม่แทน

สำหรับ เฉลิมโชค ล่ำซำ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานสโมสร การท่าเรือ เอฟซี ในช่วงปี 2019 โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ติดกับ แพท สตเดี้ยม รังเหย้าของสโมสร โดยจบการศึกษาปริญญาตรี คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา และประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า พร้อมยังเป็นผู้บริหารที่ให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วม กับการดูแลพัฒนาสังคมในเขตคลองเตยและพื้นที่อื่นๆ อย่างรอบด้านและต่อเนื่อง

ขณะที่ สาระ ล่ำซำ เป็นน้องชายแท้ ๆ ของ “มาดามแป้ง” นั้น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จบการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา จบการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงิน จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมถึง ยังคว้ารางวัลต่าง ๆ มากมายในนามส่วนตัว อาทิ รางวัลนักการเงินแห่งปี 2566 จากวารสารการเงินธนาคาร รางวัล CEO of the Year 2023 สุดยอดผู้นำธุรกิจแห่งปี จากดอกเบี้ยธุรกิจรางวัล Bangkok Post CEO of the Year 2023 และรางวัล Master Entrepreneur Category ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดย Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) Thailand 2023 และประการสำคัญยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนาน และยังเป็นผู้ที่มีใจรักในด้านกีฬาประเภทต่างๆ อีกด้วย