พานาโซนิคเยี่ยมชมศูนย์ฝึกฟุตบอล ชลบุรี อคาเดมี่ มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนนักเตะเยาวชนไทย

ฮิเดคาสึ อิโตะ ซีอีโอ กลุ่มบริษัทพานาโซนิค ในประเทศไทย กล่าวว่า “พานาโซนิค แคร์” (Panasonic Cares) เป็นโครงการเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทยที่ดำเนินงานภายใต้เจตนารมณ์ For the Wellbeing of People, Society and the Planet การดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจในสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี ความปลอดภัย ความสะดวกสบายของผู้คน สังคม และทุกชีวิตบนโลกอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิด Sustainable Development Goals (SDGs) โดยได้เริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนในจังหวัดที่มีโรงงานพานาโซนิคตั้งอยู่ อาทิ กิจกรรมมอบหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพองและโรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กิจกรรม Panasonic HERO RUN for Charity 2023 ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิรามาธิบดีฯ กิจกรรม Panasonic Cares & FD Green ปลูกต้นไม้คืนป่าให้ชุมชน จังหวัดขอนแก่น และกิจกรรมปรับปรุงสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าในห้องเรียน โรงเรียนบ้านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น

สำหรับจังหวัดชลบุรีนั้น ถึงแม้ว่าจะไม่มีโรงงานของพานาโซนิคตั้งอยู่ แต่ก็นับว่าเป็นจังหวัดที่พานาโซนิคมีความผูกพัน เนื่องจากกลุ่มบริษัทพานาโซนิคฯ ได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักทีมฟุตบอลชลบุรี เอฟ.ซี. มา 2 ฤดูกาลจนถึงปัจจุบัน (2022-2024) อีกทั้ง “โค้ชเฮง” วิทยา เลาหกุล ประธานฝ่ายเทคนิค และหัวหน้าผู้ฝึกสอน สโมสรชลบุรี เอฟ.ซี. ยังเคยเป็นนักกีฬาและหัวหน้าโค้ชทีม “พานาโซนิค คลับ” หรือ “กัมบะ โอซาก้า” ซึ่ง พานาโซนิคประเทศญี่ปุ่นให้การสนับสนุนอยู่เช่นกัน กิจกรรมในครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนการตอกย้ำความร่วมมือเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของนักฟุตบอลไทยสู่ระดับสากล โดยพานาโซนิคมีแนวคิด “สร้างคนก่อนสร้างผลิตภัณฑ์” การจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นมาได้นั้น จำเป็นจะต้องสร้างบุคลากรที่เหมาะสมขึ้นมาก่อน ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับทีมฟุตบอลชลบุรี เอฟ.ซี. ที่มุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาเยาวชนเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้ชาติต่อไป

โดยกลุ่มพานาโซนิคในประเทศไทย ได้มอบผลิตภัณฑ์พานาโซนิคที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับศูนย์ฝึกฟุตบอลชลบุรี อคาเดมี่ (CHONBURI ACADEMY) ประกอบด้วย สมาร์ททีวีขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง ชุดหลอดไฟแอลอีดีแบบยาว แสงสีขาว ขนาด 22 วัตต์ จำนวน 140 ชุด และหลอดไฟแอลอีดี อีโค แสงสีขาว ขนาด 14 วัตต์ จำนวน 100 หลอด เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนนักฟุตบอล ผู้ฝึกสอนและผู้ดูแล ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สะดวกสบาย และมีความปลอดภัยในการฝึกซ้อม สามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ เป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศไทยต่อไปได้”

ทางด้าน นายวิทยา คุณปลื้ม ประธานสโมสรชลบุรี เอฟ.ซี. กล่าวว่า “สโมสร ชลบุรี เอฟ.ซี. ได้เริ่มทำฟุตบอลมาตั้งแต่ฟุตบอลไทยยังเป็นสมัครเล่น จนกระทั่งตอนนี้ เข้าสู่ระบบอาชีพอย่างเต็มตัว ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมาชลบุรีมีปณิธานอันแน่วแน่ ด้วยการสร้างรากฐานทำทีมมาจากระดับเยาวชน สนับสนุน และส่งเสริม พัฒนาต่อเนื่องทีละขั้น จนก้าวขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่ และทีมชาติไทย โดยการดำเนินงานด้วยระบบการพัฒนาแบบนี้ ต้องใช้ระยะเวลา และงบประมาณจำนวนมาก ซึ่งการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย ทั้ง 2 ฤดูกาลนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของการสร้างรากฐานดังกล่าว

สำหรับที่มาของการจัดตั้งศูนย์ฝึกฟุตบอล “ชลบุรี อคาเดมี่” (CHONBURI ACADEMY) เกิดจากการเล็งเห็นความสำคัญของฟุตบอลอาชีพที่ได้เข้ามามีบทบาทในวงการฟุตบอลของประเทศไทย จึงก่อตั้ง “ชลบุรี อคาเดมี่” (CHONBURI ACADEMY) ศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนเต็มรูปแบบ ในปี 2551 โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยทั่วประเทศที่ชื่นชอบฟุตบอลให้ก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ สามารถสร้างมีรายได้ดูแลตัวเองและครอบครัว”

นายวิทยา เลาหกุล (โค้ชเฮง) ประธานฝ่ายเทคนิค และหัวหน้าผู้ฝึกสอน สโมสร ชลบุรี เอฟ.ซี. กล่าวว่า “ชลบุรี อคาเดมี่ ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ประมาณ 80 ไร่ แบ่งออกเป็น สนามฟุตบอลสำหรับฝึกซ้อมและการแข่งขันภายใต้มาตรฐานฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย พื้นที่พัฒนาฝีเท้าของเยาวชนขั้นพื้นฐาน โรงอาหาร ห้องออกกำลัง ห้องนอน สระว่ายน้ำ ห้องซักผ้า เป็นต้น การสนับสนุนของกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทยครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่สำคัญในการพัฒนาศูนย์ฝึกฟุตบอล ชลบุรี อคาเดมี่ ให้มีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย มีแสงสว่างที่ได้มาตรฐานในการฝึกซ้อม ที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพการฝึกซ้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

ปัจจุบัน มีนักเตะเยาวชนอายุ 12-18 ปี จำนวนกว่า 100 คน ที่เข้าร่วมทีม โดยในแต่ละปีทางสโมสรจะทำการคัดเลือกเยาวชนจากทั่วประเทศไทยที่ชื่นชอบและมีความสามารถในการเล่นฟุตบอล โดยจะเดินทางไปค้นหาในจังหวัดต่าง ๆ รวมถึงการประกาศรับสมัครเยาวชนที่สนใจ ในส่วนของรูปแบบการฝึกซ้อมจะเริ่มจากการสร้างเบสิคฟุตบอลและความเข้าใจในระบบการเล่น โดยจะวางระบบเพื่อพัฒนานักเตะในแต่ละช่วงวัยอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้เรียนรู้เบสิคและทักษะฟุตบอลตามความเหมาะสม จากนั้นจะเป็นการติดตามผลงานเพื่อค้นหาแนวทางในการเสริมสร้างจุดแข็งต่อไป กว่า 16 ปีที่ผ่านมา ชลบุรี อคาเดมี่ สามารถผลิตนักเตะชื่อดังมากมาย กว่าร้อยชีวิต ที่ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมสโมสรชลบุรี เอฟ.ซี. และมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ ด้วยเช่นกัน อาทิ วรชิต กนิฐศรีบำเพ็ญ, กฤษดา กาแมน, ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว, สิทธิโชค ภาโส, สหรัฐ สนธิสวัสดี, ฉัตรมงคล เรืองธนโรจน์, พงศกร ตรีสาตร์ เป็นต้น