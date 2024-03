พานาโซนิค สานฝันเยาวชนไทยเรียนรู้ทักษะการเล่นฟุตบอลกับนักเตะระดับชาติ

กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย จับมือ สโมสรชลบุรี เอฟ.ซี. จัดกิจกรรม “Panasonic Kicks School สานฝันลูกหลานครอบครัวพานาโซนิค” เพื่อเรียนรู้ทักษะกีฬาฟุตบอลแบบมืออาชีพ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพที่แข็งแรงจากการเล่นกีฬา นำทีมเวิร์กชอปโดย “โค้ชเฮง” วิทยา เลาหกุล ประธานฝ่ายเทคนิค และหัวหน้าผู้ฝึกสอน สโมสรชลบุรี เอฟ.ซี. เปิดโอกาสกระทบไหล่นักเตะทีมชาติจากทีมฉลามชล ร่วมด้วยโค้ชและอดีตนักเตะทีมชาติญี่ปุ่น (กัมบะ โอซาก้า) โดยมีเยาวชนบุตรหลานครอบครัวพานาโซนิคให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน

ฮิเดคาสึ อิโตะ ซีอีโอ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย กล่าวว่า “นับตั้งแต่กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย ได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของทีมชลบุรี เอฟ.ซี. เมื่อปีที่ผ่านมา บริษัทฯ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดการสนับสนุนและผลักดันศักยภาพของฟุตบอลไทยสู่ระดับสากล และเชื่อมั่นว่าผู้เกี่ยวข้องกับพานาโซนิคในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย รวมไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ก็รู้สึกภาคภูมิใจไปกับเราด้วยเช่นกัน การสนับสนุนกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะชลบุรี เอฟ.ซี. เป็นส่วนสำคัญที่เชื่อมโยงให้พานาโซนิคได้ทำกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมและตอบแทนสังคมไทยได้มาก

พานาโซนิคจึงได้สานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองครอบครัว โดยได้ร่วมมือกับ สโมสรชลบุรี เอฟ.ซี. จัดกิจกรรม “Panasonic Kicks School สานฝันลูกหลานครอบครัวพานาโซนิค” เปิดโอกาสให้บุตรหลานครอบครัวพานาโซนิคอายุ 8-14 ปี จำนวนกว่า 100 คน ที่สนใจในกีฬาฟุตบอล ได้เข้าร่วมเวิร์กชอปเรียนรู้ทักษะกีฬาฟุตบอล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพที่แข็งแรงจากการเล่นกีฬา ซึ่งได้ “โค้ชเฮง” วิทยา เลาหกุล ประธานฝ่ายเทคนิค และหัวหน้าผู้ฝึกสอน สโมสรชลบุรี เอฟ.ซี. ซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาและหัวหน้าโค้ชทีม “พานาโซนิค คลับ” หรือ “กัมบะ โอซาก้า” มาร่วมเป็นผู้ออกแบบโปรแกรมการฝึกซ้อม พร้อมลงสนามติวเข้มให้กับน้อง ๆ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อตัว พร้อมกันนี้ยังได้โค้ชทีมกัมบะ โอซาก้า อดีตนักฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่น และนักฟุตบอลทีมชาติจากสโมสรชลบุรี เอฟ.ซี. มาร่วมฝึกสอน ให้ความรู้ และเทคนิคเกี่ยวกับเล่นฟุตบอลแบบมืออาชีพ”

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่พานาโซนิคจัดให้กับครอบครัวพานาโซนิค -นอกจากจะส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแล้ว ยังสนับสนุนการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงกับโครงการเพื่อสังคม “พานาโซนิค แคร์ (Panasonic Cares)” ภายใต้คอนเซ็ปต์ For the Wellbeing of People, Society and the Planet ตอกย้ำเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจในสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี ความปลอดภัย ความสะดวกสบายของผู้คน สังคม และทุกชีวิตบนโลกอย่างยั่งยืน

ทางด้าน นายวิทยา เลาหกุล (โค้ชเฮง) ประธานฝ่ายเทคนิค และหัวหน้าผู้ฝึกสอน สโมสร ชลบุรี เอฟ.ซี. กล่าวว่า “สโมสรชลบุรี เอฟ.ซี. รู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับน้อง ๆ เยาวชนจากครอบครัวพานาโซนิค ซึ่งถือเป็นครอบครัวเดียวกับชลบุรี เอฟ.ซี เช่นกัน กิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นการฝึกสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคการปฏิบัติ รวมถึงการสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับเล่นฟุตบอล เพื่อให้น้อง ๆ สามารถเล่นได้อย่างถูกต้อง และสามารถพัฒนาไปสู่เส้นทางการเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพต่อไปในอนาคตได้ โดยทางสโมสรได้ออกแบบโปรแกรมการฝึกซ้อมที่เหมาะสม เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานอย่างการฝึกควบคุมลูกฟุตบอลด้วยเท้า ไปจนถึงการลงสนามแข่งขันจริง

กิจกรรมเวิร์คช้อปครั้งนี้ นอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องแล้ว น้อง ๆ ยังได้แนวทางรวมถึงแทคติกการเล่นฟุตบอลในแบบฉบับมืออาชีพ เพราะได้โค้ชของทีมกัมบะ โอซาก้า รวมถึงอดีตนักเตะระดับเจลีกส์ และ นักเตะทีมชาติไทยจากทีมฉลามชล ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว (หนึ่ง) ทรงชัย ทองฉ่ำ (ต้า) กษิดิศ กาฬสินธุ์ (ปั๊ป) บุคฆอรี เหล็มดี (บุ๊ค) ยศกร บูรพา (มิกซ์) มาร่วมฝึกสอนอีกด้วย”