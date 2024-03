เยาวชนแห่ร่วม KTAXA Academy เฟ้น 10 สุดยอดแข้ง ลัดฟ้าเข้าแคมป์แดนผู้ดี

KTAXA Academy สนามที่ 4 โซนภาคกลาง เยาวชนกว่า 600 ชีวิต แห่ร่วมโครงการ KTAXA KYC Football Youth (U15) Academy ลุ้นเป็นหนึ่งใน 10 สุดยอดเยาวชน บินลัดฟ้าเข้าแคมป์ ที่ LFC International Academy ประเทศอังกฤษ

น.ส.บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กรบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy” ซีซั่นที่ 4 ได้เดินทางมาจนถึงสนามสุดท้ายแล้ว ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมกับโครงการ รวมถึงในปีนี้ที่เยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 2,000 คน ซึ่งทาง บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้มุ่งหวังที่จะให้โครงการของเราเป็นพื้นที่ที่เยาวชนได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะทางฟุตบอลให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับผลการคัดเลือกผู้ชนะ โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy” ซีซั่นที่ 4 ว่า เราได้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกดังนี้ ชิษณุพงศ์ สุวรรณศักดิ์, จิรกิตติ์ วังอินต๊ะ

ภาคเหนือ สนามฟุตบอลโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กนกพิชญ์ คำน้อย, กัญญาพัชร พระเมือง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กัณตธี จันทมะลิ

ภาคใต้ สนามกีฬาจังหวัดกระบี่( สนามกีฬาปลาใบ) จังหวัดกระบี่ ธนรัตน์ สีใส, พัชรา ตงติ้ม, ศิรณัฏฐ์ ศรีวลักษณ์, กรธวัช ทองคงเหย้า

ภาคกลาง สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ ภัทรพล แก้วแสนเมือง แสดงทักษะความสามารถผ่านคลิปสั้น 3 นาที

โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy” ได้เดินทางมาถึงซีซั่น 4 แล้ว “กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต” เปิดคัดเลือกสุดยอดเยาวชนไทย ที่มีทักษะในกีฬาฟุตบอล เพื่อคัดเลือกสุดยอดเยาวชนไทยชาย หญิง อายุ 13-15 ปี โดยปีนี้ทางโครงการทำการคัดสุดยอดเยาวชนฝีเท้าดีจากทั่วประเทศ เพื่อเข้าแคมป์ฝึกทักษะฟุตบอลระดับโลกที่ LFC International Academy ประเทศอังกฤษ โดยซีซั่นนี้จะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 ประเภท

ประเภทแรก เป็นการแสดงทักษะความสามารถด้านฟุตบอลที่สนาม ในด้านการทดสอบและคัดเลือก เป็นการทดสอบการเล่นเป็นทีม และความเข้าใจในเกม ซึ่งกำหนดจัดทั้งหมด 4 ครั้งได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลางหรือกรุงเทพมหานคร

ประเภทที่สอง จะเป็นการส่งคลิปวีดีโอเพื่อแสดงทักษะความสามารถด้านฟุตบอล ความยาวไม่เกิน 3 นาที ซึ่งประเภทการส่งคลิปวีดีโอนี้จะรับเฉพาะครอบครัวที่ถือกรมธรรม์ ของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เท่านั้น และยังมีผลบังคับอยู่เท่านั้น ซึ่งได้ประกาศรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับกิจกรรมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมาได้รับเกียรติจาก น.ส.บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กรบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน

ร่วมด้วย “โค้ชโต่ย” ศิริศักดิ์ ยอดญาติไทย ผู้ฝึกสอนระดับ AFC Pro License และยังเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย และอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่ ปี 2019 “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล ผู้ฝึกสอนระดับ AFC Pro License และเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย และ “โค้ชเก๋” วรชัย สุรินทร์ศิริรัฐ ผู้ฝึกสอนระดับ A license และเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ร่วมเปิดงาน

โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy” เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับทักษะฟุตบอลเยาวชนไทยสู่มาตราฐานสากล และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีผ่านการออกกำลังกาย อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงพร้อมจะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่นของเยาวชนไทย และมอบโอกาสในการพัฒนาทักษะเพื่อสามารถก้าวเดินตามความฝันได้สำเร็จ

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy สามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้จาก https://www.facebook.com/Hearts.in.action.volunteers โทร 085-5029734 หรือ line@ktaxa-u15 หรือ โทร 1159