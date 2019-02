จัดศึกกอล์ฟเยาวชนรายการ CHANG – AMG THAILAND JUNIOR GOLF TOUR 2019 ปีที่ 3

“ออล แมนเนจเม้นท์ กรุ๊ป” หรือ AMG จับมือ “ช้าง” จัดแข่งกอล์ฟเยาวชนรายการ “CHANG – AMG THAILAND JUNIOR GOLF TOUR 2019” เฟ้นหานักกอล์ฟระดับเยาวชน เพื่อพัฒนาสู่นักกีฬาอาชีพ

ประสบความสำเร็จไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับการแข่งขันกอล์ฟระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยได้แข่งขันทัวร์นาเมนท์ระดับมาตรฐาน อีกทั้งยังช่วยผลักดันให้เยาวชนไทยได้ก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยปีนี้ “บริษัท ออล แมนเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (AMG)” ยังคงเล็งเห็นความสำคัญของกีฬากอล์ฟ จัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมจับมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่อย่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ “CHANG – AMG THAILAND JUNIOR GOLF TOUR 2019” ซึ่งจะมีงานแถลงข่าววันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ Eastville Cineplex ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอีสวิลล์

สำหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็นทั้งหมด 8 รายการ ดังนี้

รายการแรก BCPG JUNIOR GOLF OPEN 2019 เปิดประเดิมสนามวันที่ 16-17 มี.ค.2562 ณ Springfield Royal Country Club Course A-B, Petch Buri

รายการที่ 2 CHANG JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIP & CHANG GOLF U CHAMPION CUP 2019 #1 วันที่ 20-21 เม.ย. 2562 ณ Lake View Resort & Golf Club Course A-B, Petch Buri

รายการที่ 3 BANGCHAK JUNIOR GOLF MASSTERS 2019 วันที่ 4 – 5 พ.ค. 2562 ณ Phoenix Gold Golf & Country Club, Chon Buri

รายการที่ 4 CHANG JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIP & CHANG GOLF U CHAMPION CUP 2019 #2 วันที่ 8 – 9 มิ.ย. 2562 ณ Pattana Golf Club & Resort Course A-B, Chon Buri

รายการที่ 5 BANGCHAK JUNIOR GOLF OPEN 2019 วันที่ 21 – 23 มิ.ย. 2562 ณ สนามSeapine Golf Course, Prachuab Kiri Khon

รายการที่ 6 CHANG JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIP 2019 วันที่ 13 – 14 ก.ค. 2562 ณ Lake View Resort & Golf Club Course C-D, Petch Buri

รายการที่ 7 BCPG JUNIOR GOLF CLASSIC 2019 วันที่31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2562 ณ สนาม Springfield Royal Country Club Course B-C, Petch Buri

รายการที่ 8 BANGCHAK JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIP 2019 วันที่ 25-27 ต.ค. 2562 ณ Seapine Golf Course, Prachuab Kiri Khon สำหรับในปีนี้จะมีการคิดคะแนนสะสม World Amateur Golf Ranking ในสนามที่ 5 และสนามที่ 8 อีกด้วย (ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

โดยระบบการแข่งขันยังคงเหมือนเดิม คือเป็นการแข่งสะสมคะแนนแบบ Point Ranking แบ่งออกเป็น 3 รุ่นอายุ คลาสเอ (ชายและหญิง) อายุ 15-18 ปี, คลาสบี (ชายและหญิง) อายุ 13-14 ปี และ คลาสซี (ชายและหญิง) อายุ 11-12 ปี แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ ทั้งนี้ นักกอล์ฟในคลาสเอ (ชายและหญิง) ที่มีอันดับคะแนนรวมสะสมของสนามที่ 1-6 อยู่ในอันดับที่ 1 และ 2 จะได้รับสิทธิเข้าร่วมแข่งขันรายการ 12th Yonex Junior Golf Championship 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้

สำหรับผู้ปกครองและนักกอล์ฟที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 098-260-5547 หรือ www.amg-golf.com เพจ https://www.facebook.com/amg-golfth หรือ ID Line : amg.golf หรือ Download Application /AMG Junior Golf Tour ได้ที่ Play Store ทั้งระบบ Android และ IOS