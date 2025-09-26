“เครือซีพี” ทุ่มงบ 100 ล้าน หนุนไทยเจ้าภาพซีเกมส์–อาเซียนพาราเกมส์ 2025

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ประกาศทุ่มงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท สนับสนุนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ที่จะมีขึ้นภายใต้แนวคิด “Together We Rise” โดยมีบริษัทในเครือ ได้แก่ ซีพีเอฟ, ซีพี ออลล์, ซีพี แอ็กซ์ตร้า, ทรู คอร์ปอเรชั่น, ทรูวิชั่นส์, ทรูมันนี่ และอเมซ (Amaze Super App) ร่วมผนึกกำลังเติมพลังหนุนทัพนักกีฬาไทยอย่างครบวงจร ทั้งด้านอาหารโภชนาการ การสื่อสารไร้รอยต่อ การเงินดิจิทัล และการถ่ายทอดสดครบทุกแมตช์ เพื่อให้คนไทยทั่วประเทศได้ร่วมส่งแรงใจและแรงเชียร์อย่างเต็มที่
การสนับสนุนครั้งนี้สะท้อนเจตนารมณ์ร่วมของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส, นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ที่ยึดมั่นในหลัก “3 ประโยชน์” อันเป็นปรัชญาที่บรรพบุรุษได้วางไว้และสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยเครือซีพีเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนมหกรรมกีฬาในครั้งนี้ คือการทำงาน เพื่อประเทศชาติ ที่ช่วยแสดงศักยภาพของไทยในฐานะเจ้าภาพซีเกมส์ เพื่อประชาชน ที่จะได้ร่วมเชียร์ ร่วมลุ้น และมีความสุขไปกับทุกแมตช์การแข่งขัน และ สุดท้ายเพื่อบริษัท ที่ได้นำศักยภาพของทุกกลุ่มธุรกิจในเครือมาสนับสนุนกีฬาและเยาวชนไทยอย่างเต็มที่ ทั้งหมดนี้คือพลังแห่งความมุ่งมั่นของผู้นำทั้งสามท่าน ที่ตั้งใจให้การสนับสนุนครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความพร้อมให้ทัพนักกีฬาไทย แต่ยังสร้างรอยยิ้ม ความสุข และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งชาติ
ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือ ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของมหกรรมซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 เพราะนี่ไม่ใช่เพียงการแข่งขันกีฬา แต่คือเวทีที่รวมพลังใจของคนไทย และเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคี ความหวัง และความฝันของทั้งภูมิภาคอาเซียน เราจึงทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท พร้อมผนึกพลังจากทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้นักกีฬาไทยมีทั้งพลังใจและการสนับสนุนครบทุกด้าน และที่สำคัญที่สุด การถ่ายทอดสดครบทุกชนิดกีฬาโดยทรูวิชั่นส์ จะเปิดโอกาสให้คนไทยทั้งในประเทศและทั่วโลกได้ร่วมลุ้นและส่งแรงเชียร์ไปพร้อมกันอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยคว้าชัยชนะและสร้างความภาคภูมิใจสูงสุดให้กับประเทศ”
นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์และมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรูวิชั่นส์รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถ่ายทอดสดการแข่งขันครบทุกแมตช์ ผ่านทั้งจานดาวเทียม เคเบิล และแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้คนไทยทุกคนไม่พลาดทุกวินาทีของความภูมิใจ และเพื่อส่งต่อแรงใจให้นักกีฬาของเรา”
นายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “ทรูมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสัญญาณแห่งความสุข ความหมาย และพลังใจ ไปถึงทุกคน พร้อมสนับสนุนให้นักกีฬาของเราสร้างชัยชนะเพื่อคนไทยทั้งประเทศ”
นางสาวดรุณรัตน์ อภิเกษมสันติ์ ผู้อำนวยการตลาดด้านการสร้างแบรนด์สินค้าและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) กล่าวว่า “CPF ภูมิใจที่ได้นำความเชี่ยวชาญด้านอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ มาสนับสนุนนักกีฬาไทยในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนมีพลังเต็มที่ในการแข่งขัน และสร้างความสำเร็จเพื่อประเทศ”
นางสุพัตรา จินเลิศ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ซีพี ออลล์ ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจ 7-Eleven ที่อยู่เคียงข้างคนไทยทั่วประเทศ ภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในพลังสนับสนุนซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 เพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้มีโอกาสร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคน”
มร.ฌอน หวอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวางแผนองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ซีพี แอ็กซ์ตร้า ภูมิใจที่ได้สนับสนุนอาหารและสินค้าเพื่อการจัดงานในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะช่วยเติมเต็มพลังให้นักกีฬาไทย และสะท้อนศักยภาพการจัดการที่พร้อมของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ”
นายธนรัฐ ธุวสุจิเรข ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด กล่าวว่า “ทรูมันนี่พร้อมสนับสนุนด้านการชำระเงินดิจิทัลที่สะดวกและปลอดภัย เพื่อให้งานซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ครั้งนี้สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง”
นายกฤษณะ งามสม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและธุรกิจพอยท์ บริษัท อเมซ ซูเปอร์แอป จำกัด กล่าวว่า “Amaze ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมหกรรมกีฬาครั้งสำคัญของชาติ เราพร้อมใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเชื่อมโยงประสบการณ์ เพื่อมอบความสุขให้กับคนไทยทั้งในสนามและนอกสนาม”
ภายในงาน ผู้บริหารเครือซีพีและบริษัทในเครือเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันแสดงพลังสนับสนุนทัพนักกีฬาไทย