ฮอตทั้งคู่ ‘มิ้งค์-เจล’ คว้าชัย 3 นัดรวดไม่เสียเฟรม สนุ้กออสเตรเลียน
การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกหญิง รายการออสเตรเลียนวีเมนส์โอเพ่น 2025 จัดขึ้นที่ เมาท์ตี้ส์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 4–7 ตุลาคม 2568 โดยในวันที่ 4 ตุลาคม เป็นการแข่งขันวันแรกของรอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่มเอ “มิ้งค์ สระบุรี” ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย มือ 1 ของโลกหญิง และแชมป์เก่ารายการนี้ 2 สมัย โชว์ฟอร์มสมราคาเต็งหนึ่ง กวาดชัยเหนือคู่แข่ง 3 นัดรวดแบบไม่เสียแม้แต่เฟรมเดียว ไล่ตั้งแต่ชนะ เธเรซา วิทเทน, โจอี โทห์เม และ ไดแอนน์ สปริง (ทั้งหมดจากออสเตรเลีย) ด้วยสกอร์ 2-0 เฟรมทุกแมตช์ ขึ้นนำจ่าฝูงของกลุ่ม โดยยังเหลือโปรแกรมพบกับ มาเรีย พอล-เบนเน็ตต์ (ออสเตรเลีย) วันที่ 5 ตุลาคม เวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ขณะที่ใน กลุ่มบี “เจล สระบุรี” นฤชา เพิ่มพูล มือ 9 ของโลกหญิง และเจ้าของเหรียญเงินประวัติศาสตร์จากกีฬา เวิลด์เกมส์ 2025 ยังคงร้อนแรงเช่นกัน หลังเก็บชัย 3 นัดติด เริ่มจากชนะ คาร์ลี เท็ต 2-0 เฟรม, ชนะ อักเนส คิมูระ 2-0 เฟรม และเฉือน พาร์ค จอง มิน (เกาหลีใต้) ไป 2-1 เฟรม รั้งอันดับ 1 ของกลุ่ม โดยจะลงแข่งต่อในวันที่ 5 ตุลาคม พบ คริสตัล ออว์ เวลา 07.00 น. และ โจดี วิคีพา เวลา 09.00 น.
ส่วนใน กลุ่มซี มีนักสอยคิวสาวไทย 2 คน ได้แก่ “พลอย ขอนแก่น” พลอยชมพู เหล่าเกียรติพงษ์ แชมป์สมัครเล่นโลกหญิงปีที่แล้ว และดาวรุ่งวัย 14 ปี “บีม เอสอาร์” ภัควลัญชญ์ กองแก้ว
ผลปรากฏว่า พลอยชมพู ทำผลงานชนะ 3 นัดรวดเช่นกัน เริ่มจากชนะ คริสติน เฟิร์ธ,ชนะ “บีม เอสอาร์” ด้วยสกอร์ 2-0 เฟรม และชนะ เจี้ย ฉวง หยู (จีน) 0-2 เฟรม รั้งอันดับ 1 ของกลุ่ม และมีโปรแกรมพบ รอนดา ไนท์ เวลา 07.00 น. และ เจสซิกา วูดส์ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 5 ตุลาคม
ด้าน บีม เอสอาร์ มีสถิติชนะ 1 แพ้ 2 โดยชนะ รอนดา ไนท์ 2-0 เฟรม แต่พ่าย เจสซิกา วูดส์ และ พลอยชมพู 0-2 เฟรม รั้งอันดับ 4 ของกลุ่ม พร้อมโปรแกรมแข่งต่อวันที่ 5 ตุลาคม พบ คริสติน เฟิร์ธ เวลา 07.00 น. และ เจี้ย ฉวง หยู (จีน) เวลา 09.00 น.