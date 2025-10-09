อรรถกร เผย สหพันธ์เปตองโลกอนุญาตแล้ว ให้บรรจุ เปตอง เข้าซีเกมส์ครั้งที่ 33

‘อรรถกร’ เผย ‘สหพันธ์เปตองโลก’ อนุญาตบรรจุเปตองเข้ากีฬาซีเกมส์ครั้งที่33 พร้อมดันใช้คำว่า ‘มวยไทย’ ลงในกีฬามวย ขอคนไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายกฤดิทัช แสงธนโยธิน ส.ส.กล้าธรรม ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องของปัญหาการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9-20 ธ.ค.นี้ โดย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชี้แจงว่า ขณะนี้มีปัญหาในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ซึ่งขณะนี่เรากำลังเร่งดำเนินการภายในอาทิตย์หน้าจะเริ่มมีการโฆษณาตามพื้นที่ที่มีประชาชนสัญจรไปมาไม่ว่าจะเป็นสนามบิน รถไฟฟ้า เราจะทำการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่
ส่วนชนิดกีฬาเบื้องต้นทางกระทรวงท่องเที่ยว และกีฬา ได้ของบประมาณสำหรับการแข่งขัน 30 ประเภทกีฬาเท่านั้น แต่ด้วยความพร้อมในขณะนี้มีการขอเพิ่มชนิดกีฬาเป็น 50 กว่าชนิดกีฬา รวมถึงการจัดอาเซียนพาราเกมส์ที่ จ.นครราชสีมาในช่วงต้นปีหน้าสำหรับผู้พิการเราจำเป็นต้องจัดอย่างเต็มที่และยิ่งใหญ่
“ภารกิจการจัดซีเกมส์เป็นภารกิจเร่งด่วน ด้วยเงื่อนไขเวลา กรอบงบประมาณที่จำกัด ซึ่งผมอยากขอให้คนไทยเป็นเจ้าภาพที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจให้นักกีฬาต่างชาติพูดต่อและกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง” นายอรรถกรกล่าว
ส่วนที่สหพันธ์เปตองโลกสั่งแบนห้ามจัดแข่งในซีเกมส์นั้น นายอรรถกรระบุว่า เรื่องนี้มีปัญหาจากความไม่เข้าใจกันระหว่างสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยและสหพันธ์เปตองโลก ซึ่งเป็นปัญหาก่อนที่ตนจะมาดำรงตำแหน่ง หากไม่มีการแข่งขันเปตองจะส่งผลให้นักกีฬาที่เก็บตัวมาเป็นปีๆ สูญเสียเวลาและโอกาส รวมถึงไทยจะถูกตั้งคำถามว่าในฐานะเจ้าภาพจึงไม่สามารถบรรจุกีฬาเปตองเพื่อการแข่งขันได้ ซึ่งตนได้ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปคุยกับทางสหพันธ์เปตองโลกให้เข้าใจโดยการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา โดยทาง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เขียนจดหมายเพื่อปรับความเข้าใจ พร้อมให้ตัวแทนเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส ซึ่งผลการตอบรับคือสหพันธ์เปตองโลกยอมรับและอนุญาตให้ซีเกมส์ครั้งนี้สามารถบรรจุกีฬาเปตองลงในการแข่งขันได้
ส่วนการเปลี่ยนชื่อกีฬามวยจากเจ้าภาพก่อนหน้านี้ที่ใช้คำว่า กุนขแมร์ ในการแข่งขันครั้งนี้เราจะสามารถบรรจุกีฬาโดยใช้คำว่า “มวยไทย” ได้หรือไม่นั้น นายอรรถกรกล่าวว่า ในการแข่งขันมีมวนหลักอยู่ 2 ประเภทคือ มวยสากล หรือ Boxing และ มวยไทย ใช้คำว่า Muay ซึ่งคนทั่วโลกทราบอยู่แล้วว่ามวยไทยคืออะไรรากฐานมาจากไหน ดังนั้นการที่จะใช้คำว่ามวยเฉยๆ แทนมวยไทยก็รับได้ แต่เราต้องการผลักดันให้มวยไทยดังมากกว่านี้ จึงจะมีการหารือและเสนอไปยังมนตรีซีเกมส์ เพื่อขอความเห็นและผลักดันเพื่อให้ได้ใช้คำว่า มวยไทย ในการแข่งขันครั้งนี้
ส่วนในการจัดการที่พัก รถโดยสาร รวมถึงการกินนั้นของนักกีฬานั้น นายอรรถกรกล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นจ.สงขลา จ.ชลบุรี รวมถึงกรุงเทพฯ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ ประกอบกับการจัดแข่งขันซีเกมส์นั้นช่วงในช่วงไฮซีซั่น เราได้กำกับดูแลไม่ให้ราคาแพงจนเกินไป ในการการเดินทางเราได้ประสานงานไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อให้ตรวจสอบเส้นทาง เพิ่มป้ายบอกทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาและนักท่องเที่ยว