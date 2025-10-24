ส.กีฬาโป๊กเกอร์ไทย สั่งพักทุกกิจกรรม เสียดายถูกกลับไปอยู่กลุ่มพนันอีกครั้ง
ภายหลังจากที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 3179/2568 ว่าด้วยเรื่องการวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้เล่นการพนัน ล้มประกาศเดิมยุค นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่เคยเปิดทางให้ “โป๊กเกอร์-ไพ่เผ” เป็นกีฬา ให้กลับไปอยู่ในกลุ่มพนันอีกครั้ง
พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร นายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ประเทศไทย เปิดเผยว่า การลงนามของนายกรัฐมนตรี สั่งให้โป๊กเกอร์ไปอยู่ในกลุ่มพนันอีกครั้ง แม้จะไม่เอ่ยถึงกีฬา แต่ทุกกิจกรรมของสมาคมก็ต้องหยุดไว้ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความสุ่มเสี่ยง เพราะหากมีการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติในประเทศไทย หรือกิจกรรมต่างๆ ในประเทศไทยแล้วโดนจับก็จะเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อประเทศชาติได้
พล.ต.ต.ลัทธสัญญา กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องดูกฎกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอีกครั้งว่า จะระบุอย่างไรในระหว่างนี้ก็คงทำได้แค่รอเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คำสั่งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ประเทศไทยแน่นอน เพราะต้องหยุดทุกกิจกรรมที่ก่อนหน้าเราเราเดินหน้าไปแล้ว รวมถึงต้องหยุดพัฒนานักกีฬาที่จะส่งไปแข่งขันในรายการต่างๆ ทั้งระดับเอเชียและระดับโลก
นายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังกระทบกับรายได้ที่จะมาสู่ประเทศไทยหากจัดการแข่งขันโป๊กเกอร์ขึ้นในประเทศไทย เพราะจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามเดินทางมายังประเทศไทยอีกเป็นจำนวนมาก โดยหลังจากนี้ในวันที่ 27 ตุลาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ซึ่งจะกำหนดทิศทางของสมาคมอีกครั้ง
“ยอมรับว่าเสียดายที่จะต้องหยุดทุกกิจกรรมไว้ก่อน ส่วนตัวไม่อยากให้มองว่าเป็นการแก้แค้นแต่อย่างใด อยากให้มองภาพรวมของกีฬาโป๊กเกอร์ว่าประเทศชาติจะได้ประโยชน์มากน้อยขนาดไหนมากกว่า” พล.ต.ต.ลัทธสัญญา กล่าวปิดท้าย