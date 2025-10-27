ปิดฉากมวยไทย มาสเตอร์คลาส 2025 ที่ออสเตรเลีย รวมตลอดปีสร้างมูลค่า 3,200 ล้าน
มวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025 ปิดฉากโครงการที่ออสเตรเลีย ชาวออสซี่ให้ความสนใจฝึกมวยไทยกับ 3 นักชกดัง แสนชัย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม, เพชรมั่งคง เพชรเฟอร์กัส และ นำศักดิ์น้อย ยุทธการกำธร ด้านกกท.มอบป้าย SMG รับรอง 11 ค่ายมวยไทยที่ผ่านมาตรฐาน “ผอ.ป็อป” เผยภาพรวมปี 2568 กิจกรรมมาสเตอร์คลาสมวยไทย ที่ออสเตรเลียสร้างมูลค่ากว่า 317 ล้านบาท ตลอดปี 2568 รวม 10 ประเทศที่จัดงานสร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจไทยกว่า 3,200 ล้านบาท
สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย (สคม.) การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เดินหน้ากิจกรรมตามโครงการ “มวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025” ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ระหว่าง 24-26 ตุลาคม 2568 ซึ่งถือเป็นประเทศที่ 10 สถานที่สุดท้ายของการจัดกิจกรรมเผยแพร่และโปรโมตกีฬามวยไทยในปีนี้
โดยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมผ่านมา ได้มีพิธีเปิดโครงการ “มวยไทย มาสเตอร์ คลาส 2025” ที่เมลเบิร์น พาวิเลียน ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยมี นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วย นายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. และคณะ พร้อมชาวออสเตรเลียที่สนใจกีฬามวยไทย สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวออสเตรเลียเป็นอย่างมาก โดยภาคเช้าเริ่มด้วยการที่ 3 ยอดนักมวยไทยชื่อดังระดับแชมเปี้ยน นำโดย แสนชัย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม, เพชรมั่งคง เพชรเฟอร์กัส และนำศักดิ์น้อย ยุทธการกำธร นำไหว้ครูมวยไทย ก่อนจะเรียงคิวกันขึ้นเวทีสอนเทคนิคการต่อสู้และป้องกันตัว อันเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบครบสูตร ทั้ง หมัด เท้า เข่า ศอก ให้กับชาวออสเตรเลียกันแบบจุใจ พร้อมกันนี้ 2 นักมวยไทย อย่าง จ.ส.อ.ศุภชัย พันธุ์สุวรรณ และ ส.อ.ธินันท์ ศรีปรางค์ ยังขึ้นเวทีมาร่วมถ่ายทอดศิลปะมวยโบราณด้วย
ขณะเดียวกัน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ยังได้มอบป้าย Standard Muaythai Gym หรือ SMG เพื่อรับรองค่ายมวยไทยในออสเตรเลีย ที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. ซึ่งมีการมอบให้ทั้งหมด 11 ค่ายมวยไทย ประกอบด้วย เดอะ ริง ยิม มวยไทย, มรกต มวยไทย ยิม, ออสเตรเลียน คอมแบท สปอร์ต อคาเดมี่, เฮอร์เนอ มาเชียล อาร์ต, 168 มวยไทย, คาวบอย มวยไทย, เบรฟฮาร์ท มวยไทย, สไตร์ท สตูดิโอ, รามา วัน ยิม, เคโอ วัน มวยไทย ยิม และ ยัง ไลออนส์ มวยไทย
”ผอ.ป็อป“ นายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. เปิดเผยว่า มวยไทย มาสเตอร์ คลาส ที่ประเทศออสเตรเลีย ถือเป็นจุดหมายสุดท้ายของปีนี้ ซึ่งก็ต้องบอกว่าประเทศนี้หนึ่งที่น่าปลื้มใจมากๆ เพราะมีคนสมัครและลงทะเบียนเข้ามาร่วมกิจกรรมมากถึง 474 คน เกินเป้า 300 คนที่ตั้งไว้ เมื่อตีเป็นมูลค่าทางตรงและทางอ้อมให้กับเศรษฐกิจไทยจากการจัดกิจกรรมของเราในครั้งนี้มีมากกว่า 317 ล้านบาท ขณะเดียวกันเมื่อตีเป็นมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจรวมทั้ง 10 ประเทศ ที่เราเดินทางไปจัดมวยไทยมาสเตอร์คลาส ก็มีมากกว่า 3,200 ล้านบาทเลยทีเดียว
“กิจกรรมของเราในปีนี้ ถือได้ว่าตอบโจทย์ที่ได้ตั้งเอาไว้ ทั้งการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสมวยไทยในทุกๆมิติให้เป็นที่รับรู้ ผ่านการนำนักมวยไทยชื่อดังมาร่วมถ่ายทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทยแท้ด้วยตัวเอง ซึ่งถือเป็นการขยายฐานประชากรมวยไทยในต่างแดน ควบคู่ไปกับกิจกรรมที่เราทำอยู่ในประเทศ ขณะที่การเดินหน้ารับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างแดน ก็เป็นการช่วยสร้างงาน สร้างพื้นที่ให้กับครูมวยไทย ได้มีโอกาสได้ออกมาทำงาน มีรายได้ระดับสูงในต่างแดน เช่นเดียวกันยิมมวยไทยในไทยที่จะมีนักเรียนจากต่างชาติที่จะลงทะเบียนผ่างทางแอพพลิเคชั่น NOW Muay Thai ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็ถือเป็นการกระตุ้นและสร้างมูลค่าและเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจของไทยได้เป็นอย่างมาก”
ด้าน แสนชัย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม เผยว่า สำหรับตนเดินทางไปมวยไทยมาสเตอร์คลาสในปีนี้หลายครั้ง ยอมรับว่าชื่นใจที่ได้เห็นชาวต่างชาติสนใจเรียนมวยไทยเยอะมาก ส่วนตัวดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของผู้ที่เข้ามาเรียน ได้เห็นพวกเขาสนุก มีความสุข การได้ยินเสียงปรบมือที่เขามอบให้เราเป็นอะไรที่มีความสุขมาก หลายคนที่เข้ามาเรียน มีทั้งอยากฝึกเพื่อออกกำลัง บางคนฝึกเพื่อป้องกันตัว และบางคนก็อยากจะยึดเป็นอาชีพ
“ในฐานะที่เป็นคนในวงการมวยไทย ผมอยากจะฝากถึงภาครัฐว่า มวยไทยถือเป็นกีฬาไทยแท้ ที่ชาวต่างชาติให้การยอมรับ และเขาเองก็ต้องการให้ครูมวยไทยมาฝึกเขา ถึงแม้เราจะตัวเล็ก แต่เขาก็ให้ความเคารพ ศรัทธาในมวยไทยมากๆ ก็อยากจะฝากถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้มวยไทยเราไปทั่วโลกแล้ว ก็อยากจะให้ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป“ แสนชัย กล่าวทิ้งท้าย