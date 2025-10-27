ฟีฟ่า ลดธงชาติไทย-ทุกสมาพันธ์ ลงครึ่งเสา ถวายความอาลัย พระพันปีหลวง
สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) แจ้งต่อสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ถึงการร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการลดธงชาติไทย รวมถึงธงของสหพันธ์ของทุกทวีปลงครึ่งเสา ณ สำนักงานใหญ่ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ส่งหนังสือแจ้งต่อสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) และสมาคมสมาชิกทั้ง 211 ประเทศ ถึงการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ก่อนที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) จะร่วมถวายความอาลัย ต่อเหตุการณ์โศกเศร้าครั้งนี้ของประเทศไทย และของปวงชนชาวไทย ด้วยการลดธงชาติไทย และธงของทั้ง 6 สหพันธ์ลงครึ่งเสา ประกอบด้วย สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งยุโรป (ยูฟ่า), สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งอเมริกาใต้ (คอนเมบอล), สมาพันธ์ฟุตบอลจากทวีปแอฟริกา (ซีเอเอฟ), สมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และแคริบเบียน (คอนคาแคฟ), สมาพันธฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) และสมาพันธ์ฟุตบอลโอเชียเนีย (โอเอฟซี)
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ นำโดย “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และคณะผู้บริหารทั้งหมด ขอขอบคุณสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ด้วยใจจริง ที่นำโดย จานนี่ อินฟานติโน่ ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ต่อการแสดงออกถึงความอาลัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกันนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ยังขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง