ชมลูกชิพอินอีเกิ้ลสุดสวยของ ‘โปรเม’ ช่วยให้สาวไทยได้ไปต่อศึก ‘อินเตอร์ คราวน์’ (คลิป)

มาดูช็อตชิพอินอีเกิ้ลสุดสวยของ “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล นักกอล์ฟสาวมือ 2 ของโลก ขณะจับคู่กับ “โปรโม” โมรียา จุฑานุกาล พี่สาว ลงแข่งขันรอบเพลย์ออฟไวลด์การ์ด ที่หลุม 14 พาร์ 4 ช่วยให้ไทยชนะญี่ปุ่นและออสเตรเลีย ผ่านเข้าสู่ประเภทเดี่ยว เพื่อลุ้นแชมป์กับเกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสวีเดน ในศึกกอล์ฟแมตช์เพลย์ทีมหญิง “อินเตอร์เนชั่นแนล คราวน์” ที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม

ทั้งนี้ ทีมไทยจบรอบแรก มีสถิติชนะ 2 แพ้ 3 เสมอ 1 มี 5 คะแนน เป็นอันดับ 3 ของกลุ่มบี เท่ากับญี่ปุ่น จึงได้เป็นเพลย์ออฟกับออสเตรเลีย อันดับ 3 ของกลุ่มเอ

สำหรับประเภทเดี่ยวนั้นจะนำคะแนนไปรวมกับการแข่งขันรอบแรกทำให้ไทยค่อนข้างเสียเปรียบ เนื่องจากเกาหลีใต้มี 10 คะแนน, สหรัฐ 8 คะแนน, อังกฤษ 7 คะแนน และสวีเดน 6 คะแนน

What a chip-in by Ariya Jutanugarn to win the playoff and the 5th spot for Team #THA!

