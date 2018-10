‘โปรเม’ โชว์ฟอร์มทิ้งทวนศึก ‘อินเตอร์ คราวน์’ ชิพอินอีเกิ้ล 60 ฟุต-โค่นมือ 1 โลกพาไทยจบที่ 4

“โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล ไว้ลายโปรสาวมือ 2 ของโลก โชว์ฟอร์มพาทีมไทยตีตั๋วไวลด์การ์ดเข้าไปเล่นในประเภทเดี่ยววันสุดท้าย ก่อนคว้าอันดับ 4 จากศึกกอล์ฟแมตช์เพลย์ประเภททีมหญิง รายการ “อินเตอร์เนชั่นแนล คราวน์” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม

โดยในการแข่งขันช่วงเช้าเป็นการยกยอดการแข่งขันประเภทโฟร์บอลแบบพบกันหมดคู่สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่ตกค้างมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม เนื่องจากเจอทั้งฝนและลม ซึ่งไทยดวลกับสวีเดนค้างอยู่ ปรากฏว่าคู่ของโปรเมและ “โปรโม” โมรียา จุฑานุกาล พี่สาว เอาชนะคู่แอนนา นอร์ดควิสต์ และคาโรไลน์ เฮดวอลล์ 2 และ 1 (นำ 2 อัพ ขณะเหลือ 1 หลุม) ส่วนคู่ของ “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ กับ “โปรแชมเปญ” เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์ พ่ายให้เพอร์นิลล่า ลินด์เบิร์ก กับแมดเดลีน ซากสตรอม 2 และ 1 (ตาม 2 ดาวน์ ขณะเหลือ 1 หลุม)

ส่งผลให้สถานการณ์หลังจบรอบแรก กลุ่มเอ 1.เกาหลีใต้ 10 คะแนน 2.อังกฤษ 7 คะแนน 3.ออสเตรเลีย 7 คะแนน 4.ไต้หวัน 0 คะแนน ส่วนกลุ่มบี 1.สหรัฐอเมริกา 8 คะแนน 2.สวีเดน 6 คะแนน 3 ร่วม ไทย และญี่ปุ่น 5 คะแนน ทีมอันดับ 1 และ 2 ของทั้ง 2 กลุ่มได้ผ่านเข้าไปเล่นประเภทเดี่ยวอัตโนมัติ ส่วนทีมอันดับ 3 หรือเทียบเท่าของทั้ง 2 กลุ่มจะไปดวลเพลย์ออฟกันเพื่อโควต้าไวลด์การ์ดที่สุดท้าย

ปรากฏว่าไทยส่งพี่น้องจุฑานุกาลลงแข่งขัน และโปรเมโชว์ฟอร์มเยี่ยมชิพอินอีเกิ้ลระยะ 60 ฟุต ในการเล่นเพลย์ออฟหลุมแรกที่หลุม 14 พาร์ 4 ทำให้ไทยได้ผ่านเข้าไปเล่นประเภทเดี่ยวซึ่งจะประกบคู่กับคู่แข่งแต่ละชาติ

ชมคลิปชิพอินอีเกิ้ลของโปรเม

What a chip-in by Ariya Jutanugarn to win the playoff and the 5th spot for Team #THA!

First tee time for the singles matches is 10:45 am local, 9:45 pm ET.@ULIntlCrown pic.twitter.com/YGsUPbVpIn

— LPGA (@LPGA) October 7, 2018