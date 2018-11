‘ดูแรนต์’ โกยแต้ม ‘ธอมป์สัน’ ฮีโร่ 5 วิท้าย ‘วอร์ริเออร์ส’ เชือด ‘คิงส์’ 117-116 (คลิป)

เควิน ดูแรนต์ สมอลฟอร์เวิร์ดจอมเก๋าของโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส โชว์ฟอร์มดุทำคนเดียว 44 แต้ม ช่วยให้ต้นสังกัดเปิดบ้านเฉือนชนะแซคราเมนโต คิงส์ หวุดหวิด 117-116 ที่สนามโอราเคิล อารีนา ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เก็บชัยชนะเป็นแมตช์ที่ 2 ติดต่อกัน หลังปราชัยมา 4 นัดรวด

คิงส์ผู้มาเยือนเป็นฝ่ายขึ้นนำอยู่ 116-115 ขณะที่เวลาการแข่งขันเหลืออยู่ 20 วินาทีสุดท้าย โดยดูแรนต์ ฟอร์เวิร์ดของเจ้าบ้านทำพลาดในการส่องแต้ม ก่อนที่ไม่กี่วินาทีต่อมาจะเป็นเคลย์ ธอมป์สัน การ์ดเพื่อนร่วมทีมที่สวมบทฮีโร่เกมนี้ ด้วยการเลย์อัพ 2 แต้มสำคัญก่อนหมดเวลาเพียง 5.8 วินาที ให้เจ้าถิ่นพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะในที่สุดด้วยสกอร์ 117-116

สำหรับดูแรนต์ ทำแต้มมากสุดของตัวเองในซีซั่นนี้ด้วยผลงาน 44 แต้ม 7 แอสซิสต์ 13 รีบาวด์ ตามมาด้วยธอมป์สัน ที่ทำไป 31 คะแนนและ 4 รีบาวด์ ส่วนทางด้านคิงส์ ได้แต้มสูงสุดในทีมจากบัดดี้ ฮิลด์ การ์ดของทีมที่ทำไป 28 แต้ม 3 แอสซิสต์ 7 รีบาวด์ รองลงมาคือมาร์วิน แบ็กลี่ย์ เดอะ เทิร์ด ฟอร์เวิร์ดรุกกี้ ที่ลงมาเป็นตัวสำรอง ทำแต้มมากสุดของตัวเองในซีซั่น ด้วยผลงาน 20 คะแนน 2 แอสซิสต์และ 17 รีบาวด์

ส่วนอันดับล่าสุด วอร์ริเออร์ส รั้งอันดับที่ 1 ของสายตะวันตก ด้วยสถิติชนะ 14 แพ้ 7 ส่วนคิงส์ ชนะ 10 แพ้ 9 อยู่อันดับที่ 8 ของสายเดียวกัน

ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

คลีฟแลนด์ ชนะ ฮุสตัน 117-108

วอชิงตัน ชนะ นิวออร์ลีนส์ 124-114

มินนิโซตา ชนะ ชิคาโก 111-96

โอกลาโฮมา ซิตี้ แพ้ เดนเวอร์ 98-105

ดัลลัส ชระ บอสตัน 113-104

มิลวอกี ชนะ ซานอันโตนิโอ 135-129

#WarriorsGround was feelin’ it tonight! Catch all the highlights in the latest Game Rewind, presented by @verizon 👇 pic.twitter.com/S3713viJO6

— Golden State Warriors (@warriors) 25 พฤศจิกายน 2561