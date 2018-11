‘แร็ปเตอร์ส’ ตาม 17 แต้ม แต่แซงชนะ ‘กริซลีส์’ ครองฝูงสายตะวันออกเหนียวแน่น

ไคล์ ลอว์รี่ พอยต์การ์ดของโตรอนโต แร็ปเตอร์ส โชว์ฟอร์มเก่งทำไป 24 แต้ม 6 แอสซิสต์และ 2 รีบาวด์ ซึ่งเป็น 15 แต้มในช่วงครึ่งหลัง ก่อนเป็นส่วนสำคัญให้ต้นสังกัดที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังถึง 17 แต้ม พลิกกลับมาเอาชนะเมมฟิส กริซลีส์ 122-114 ถึงถิ่นเฟดเอ็กซ์ ฟอรัม ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้แร็ปเตอร์ส ทีมเยือนยังได้แต้มจากเฟร็ด แวน วลีต พอยต์การ์ดที่ลุกจากม้านั่งสำรอง ลงมาส่อง 3 คะแนน ลง 6 ครั้งเป็น 18 แต้มเต็มจากความพยายามทั้งหมด 6 ครั้ง ซึ่งเป็น 14 แต้มในครึ่งหลัง รวมถึงคาวาย เลียวนาร์ด ฟอร์เวิร์ดของทีมที่ทำอีก 17 แต้ม 10 รีบาวด์ เป็นกำลังสำคัญให้แร็ปเตอร์ส เก็บชัยชนะเป็นเกมที่ 6 ติดต่อกัน รวมมีสถิติ ชนะ 18 แพ้ 4 ครองตำแหน่งจ่าฝูงสายตะวันออกอย่างเหนียวแน่น

ส่วนทางด้านของ มาร์ค กาซอล เซ็นเตอร์ตัวเก่งของกริซลีส์ เป็นผู้ที่ทำแต้มสูงสุดให้กับทีมที่ 27 แต้ม ตามมาด้วยไมค์ คอนลี่ย์ จูเนียร์ 20 คะแนน, ไคล์ แอนเดอร์สัน และจามายเคิล กรีน อีกคนละ 13 คะแนน แต่ก็ไม่เพียงพอให้ทีมรักษาแต้มที่นำเอาไว้ได้ จนปราชัยในที่สุด โดยกริซลีส์ มีสถิติ ชนะ 12 แพ้ 8 รั้งอันดับที่ 5 ของสายตะวันตก

ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

เดนเวอร์ ชนะ เลเกอร์ส 117-85

ไมอามี แพ้ แอตแลนตา 113-115

ฟีนิกซ์ แพ้ อินเดียนา 104-109

ดีทรอยต์ ชนะ นิวยอร์ก 115-108

