‘เลอบรอน-ลอนโซ่’ ควงคู่ทำทริปเปิล-ดับเบิลเกมเดียวกัน ทุบประวัติศาสตร์เอ็นบีเอ

เลอบรอน เจมส์ ฟอร์เวิร์ดสตาร์ดังของแอลเอ เลเกอร์ส และลอนโซ่ บอล เค้นฟอร์มเก่งออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อทำทริปเปิล-ดับเบิลทั้ง 2 คนในเกมเดียวกัน ในรอบ 36 ปีของสโมสร ช่วยให้ต้นสังกัดบุกชนะชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ 128-100 คะแนน ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่สนามสเปกตรัม เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม

เกมนี้เลอบรอน เจมส์ ทำผลงานไป 24 คะแนน 11 แอนซิสต์และ 12 รีบาวด์ ส่วนลอนโซ่ บอล การ์ดดาวรุ่งของทีมที่ช่วยอีก 16 แต้ม 10 แอสซิสต์และ 10 รีบาวด์

สำหรับการทำทริปเปิล-ดับเบิลของเจมส์และบอล ทำให้พวกเขาเป็นคู่หูคู่ที่ 2 ในรอบ 36 ปีของประวัติศาสตร์สโมสร ต่อจากแมจิก จอห์นสันและคารีม อับดุล-จับบาร์ ยอดผู้เล่นระดับตำนาน ที่ทำสถิติ 3 อย่างเป็นเลขสองหลักได้ในเกมเดียวกันเมื่อปี 1982 นอกจากนี้เจมส์และบอล ยังเป็นคู่แรกของศึกเอ็นบีเอที่ทำทริปเปิล-ดับเบิลได้ในเกมลีก นับตั้งแต่เจสัน คิดด์ กับ วินซ์ คาร์เตอร์ โชว์ฟอร์มทำไว้กับนิว เจอร์ซีย์ เน็ตส์ ในปี 2007

“นับตั้งแต่คิงเจมส์ย้ายมาที่ทีมนี้ คือฝันที่เป็นจริงของผม เพราะเขาเป็นไอดอล เป็นคนที่ผมคอยติดตามชมฟอร์มการเล่นมาตลอด และในวันนี้พวกเราก็สามารถทำทริปเปิล-ดับเบิลได้ในเกมเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยคาดฝันมาก่อนเลย” บอล พอยต์การ์ดวัย 21 ปี เปิดใจ

“พวกเราแค่พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ทีมคว้าชัยชนะเท่านั้นแหละ” คิงเจมส์ เปิดใจ

ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ วันเดียวกัน (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

ออร์แลนโด ชนะ ยูทาห์ แจ๊ซซ์ 96-89

ดีทรอยต์ ชนะ บอสตัน 113-104

เมมฟิส แพ้ ฮุสตัน 97-105

ซานอันโตนิโอ แพ้ ชิคาโก 93-98

โอกลาโฮมา ซิตี้ ชนะ คลิปเปอร์ส 110-104

ฟีนิกซ์ ชนะ มินนิโซตา 107-99

🎥 LeBron James led the Lakers to victory with 24 points, 12 rebounds, and 11 assists – all team-highs #LakersWin pic.twitter.com/UmkEFlEj7f

🎥 Lonzo Ball notched his first triple-double of the season with 16 points, 10 boards, and 10 assists in tonight's #LakersWin pic.twitter.com/hlqMg3Dumr

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 16 ธันวาคม 2561