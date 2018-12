‘เมอร์รีย์-โยคิช’ รวมพลังโกยแต้ม ช่วย ‘นักเกตส์’ เชือด ‘แมฟเวอริคส์’ บาสเอ็นบีเอ

จามัล เมอร์รีย์ พอยการ์ดตัวเก่งของเดนเวอร์ นักเกตส์ ส่อง 3 แต้มสำคัญในช่วงท้ายเกม พร้อมทำสถิติแอสซิสต์สูงที่สุดในการเล่นอาชีพของเจ้าตัว ในเกมที่นักเกตส์เปิดบ้านเอาชนะดัลลัส แมฟเวอร์ริคส์ 126-118 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่สนามเป๊ปซี่ เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม

นิโกลา โยคิช ฟอร์เวิร์ดของเจ้าบ้าน ทำแต้มสูงสุดให้กับทีม ด้วยผลงาน 32 คะแนน 4 แอสซิสต์ และ 16 รีบาวด์ ช่วยให้นักเกตส์ เก็บชัยชนะในบ้านได้ 4 นัดติดต่อกัน ทั้งยังชนะ 11 เกมจาก 13 นัดหลังสุดด้วยเช่นกัน รวมมีสถิติตลอดซีซั่นชนะ 21 แพ้ 9 ครองจ่าฝูงสายตะวันตกต่อไป โดยมีโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส แชมป์เก่าลีกเอ็นบีเอไล่จี้มาแบบติดๆ

ในควอเตอร์สุดท้าย มอนเต มอร์ริส พอยต์การ์ดของนักเกตส์ ส่องลูกโทษลง 3 ครั้ง ช่วยให้นักเกตส์นำ 115-106 ทว่าแมฟเวอร์ริคส์ ก็ยังทำแต้มไล่บี้ ขึ้นมาจากการที่แฮร์ริสัน บาร์นส์ ฟอร์เวิร์ดของทีมลุยเข้าเลย์อัพ 3 ครั้งรวด อย่างไรก็ตามเจ้าบ้านมาแต้มในจังหวะสำคัญจากการที่เมอร์รีย์ ชู้ต 3 คะแนนให้ทีมหนีห่างออกไปเป็น 124-114 ก่อนหมดเวลาการแข่งขัน 1.19 นาที ก่อนที่จะรักษาช่องว่างของแต้ม และปิดเกมด้วยสกอร์ 126-118

ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

อินเดียนา แพ้ คลีฟแลนด์ 91-92

แอตแลนตา ชนะ วอชิงตัน 118-110

บรู๊กลิน ชนะ เลเกอร์ส 115-110

