‘คลิปเปอร์ส’ ทุบ ‘เลเกอร์ส’ ที่เจ็บอื้อ ศึกคู่ปรับทีมร่วมเมืองลอสแองเจลิส

ลู วิลเลียมส์ การ์ดตัวเก่งของแอลเอ คลิปเปอร์ส ที่เพิ่งหายเจ็บกล้ามเนื้อหลังเข่า ลุกจากม้านั่งสำรองมาโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรง กดแต้มสูงสดในซีซั่นนี้ของตัวเอง ด้วยผลงาน 36 คะแนน 3 แอสซิสต์ และ 7 รีบาวด์ ช่วยให้ต้นสังกัดเอาชนะคู่ปรับร่วมเมืองอย่างแอลเอ เลเกอร์ส ด้วยสกอร์ 118-107 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่สนามสเตเปิลส์เซ็นเตอร์ ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม

เกมนี้เลเกอร์ส สภาพทีมเป็นรองแบบสุดสุด เนื่องจากขาด 4 ผู้เล่นมากประสบการณ์ ประกอบด้วย เลอบรอน เจมส์ (ฟอร์เวิร์ด-เจ็บขาหนีบ), ราจอน รอนโด้ (พอยต์การ์ด-เจ็บนิ้วมือ), จาเวล แม็กกี (ติดเชื้อระบบหายใจ) และไมเคิล บีสลี่ย์ (ฟอร์เวิร์ด-ขอลาเนื่องจากสูญเสียแม่)

โดยทัพม่วงทองได้คะแนนสูงสุดจากไคล์ คุซมา ฟอร์เวิร์ดที่ทำไป 24 คะแนน 5 แอสซิสต์ 8 รีบาวด์ รองลงมาคือ ลอนโซ่ บอล การ์ดดาวรุ่งพุ่งแรงที่มีปัญหาที่เข่าเล็กน้อย แต่ก็ช่วยไป 19 แต้ม 6 แอสซิสต์และ 5 รีบาวด์ แต่ทว่าก็ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุด

ส่วนคลิปเปอร์ส นอกจากวิลเลียมส์ที่ทำไป 36 แต้มแล้ว ดานิโล่ กัลลินารี่ ฟอร์เวิร์ดเพื่อนร่วมทีมที่ทำดับเบิล-ดับเบิล (สถิติ 2 อย่างเป็นตัวเลข 2 หลัก) ด้วยผลงาน 19 คะแนน 10 รีบาวด์ เป็นกำลังสำคัญช่วยให้ต้นสังกัดเก็บชัยชนะได้ในที่สุด

ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

ชาร์ล็อตต์ ชนะ บรู๊กลิน 100-87

อินเดียนา ชนะ ดีทรอยต์ 125-88

ออร์แลนโด ชนะ โตรอนโต 116-87

วอชิงตัน แพ้ ชิคาโก 92-101

ไมอามี ชนะ คลีฟแลนด์ 118-94

มินนิโซตา แพ้ แอตแลนตา 120-123 (ต่อเวลา)

นิวออร์ลีนส์ ชนะ ดัลลัส 114-112

เดนเวอร์ ชนะ ซานอันโตนิโอ 102-99

ฟีนิกซ์ แพ้ โอกลาโฮมา ซิตี้ 102-118

Lou Williams scored a season-high 36 PTS off the bench to lead the @LAClippers over the Lakers! 🏀💦#ClipperNation pic.twitter.com/YAVmFNTNpL

— NBA TV (@NBATV) 29 ธันวาคม 2561