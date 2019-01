‘แบร์ส’ ซัดฟิลด์โกลพลาด 10 วิสุดท้าย เกมพ่าย ‘อีเกิ้ลส์’ 15-16 ศึกชนคน (คลิป)

โคดี้ พาร์กี้ย์ ตัวเตะของชิคาโก แบร์ส ดับความฝันของต้นสังกัดด้วยฝีเท้าของตัวเอง เมื่อวิ่งมาเตะฟิลด์โกลระยะ 43 หลาก่อนหมดเวลา 10 วินาทีไปชนเสา ส่งผลให้ต้นสังกัดเปิดบ้านแพ้ให้กับฟิลาเดลเฟีย อีเกิ้ลส์ หวุดหวิด 15-16 ในการแข่งขันเพลย์ออฟ ศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล รอบไวลด์การ์ด สายเอ็นเอฟซี ที่สนามโซลเจอร์ฟีลด์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม

เกมนี้ทั้งสองทีมผลัดกันหาจังหวะทำคะแนนขึ้นนำกันอย่างสนุก โดยแบร์ส ผู้เป็นเจ้าบ้าน เป็นฝ่ายขึ้นนำ 15-10 ก่อนหมดเวลาการแข่งขัน 9.04 นาที จากจังหวะที่ มิตเชลล์ ทรูบิสกี ควอเตอร์แบ๊กของทีมขว้างให้กับอัลเลน โรบินสัน ปีกนอกเพื่อนร่วมทีมสับขาวิ่งเป็นระยะ 22 หลาเข้าเอนด์โซน

อย่างไรก็ตาม นิค โฟลส์ ควอเตอร์แบ๊กของอีเกิ้ลส์ โชว์ทีเด็ดใช้สายตาอันเฉียบคมปาบอลให้กับโกลเดน เท็ต ปีกนอกเพื่อนร่วมทีม เข้าทำทัชดาวน์ในระยะ 2 หลาก่อนหมดเวลาเพียง 56 วินาที แม้จะพลาดเก็บเพิ่มอีก 2 คะแนนในจังหวะต่อมา แต่ก็ดีพอให้อีเกิ้ลส์เก็บชัยชนะได้อย่างระทึก เมื่อ พาร์กี้ย์ ตัวเตะของแบร์ส ซึ่งแบกรับความกดดันอย่างหนัก วิ่งมาซัดฟิลด์โกลระยะ 43 หลาไปชนเสาช่วง 10 วินาทีสุดท้าย ทำให้อีเกิ้ลส์ทะลุเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายไปพบกับนิวออร์ลีนส์ เซนต์ส

ด้านผลการแข่งขันอีกคู่ในรอบเดียวกันนั้น แอลเอ ชาร์จเจอร์ส บุกไปชนะ บัลติมอร์ เรฟเว่นส์ 23-17 ผ่านเข้าไปพบกับนิวอิงแลนด์ แพทริออตส์ ในสัปดาห์หน้า

สรุปการแข่งขันศึกเพลย์ออฟ อเมริกันฟุตบอล รอบดิวิชั่นนอล (8 ทีมสุดท้าย)

13 มกราคม

แคนซัส ซิตี้ ชีฟส์ พบ อินเดียนาโปลิส โคลต์ส

แอลเอ แรมส์ พบ ดัลลัส คาวบอยส์

14 มกราคม

นิวอิงแลนด์ แพทริออตส์ พบ แอลเอ ชาร์จเจอร์ส

นิวออร์ลีนส์ เซนต์ส พบ ฟิลาเดลเฟีย อีเกิ้ลส์

