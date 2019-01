‘ธอมป์สัน’ งัดฟอร์มเก่งกด 43 แต้ม นำ ‘วอร์ริเออร์ส’ ซัด ‘นิคส์’ ม้วนเดียวจบ 122-95

เคลย์ ธอมป์สัน ชู้ตติ้งการ์ดของโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส เค้นฟอร์มสุดเจ๋ง ส่อง 3 คะแนนได้ถึง 7 ครั้ว รวมทำไปคนเดียวทั้งหมด 43 คะแนน ช่วยให้ต้นสังกัดเปิดบ้านชนะนิวยอร์ก นิคส์ ด้วยสกอร์ 122-95 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่สนามโอราเคิล อารีนา เมื่อวันที่ 8 มกราคม

นอกจากนี้วอร์ริเออร์ส ยังได้แต้มหลักๆ จากเควิน ดูแรนต์ ฟอร์เวิร์ดเพื่อนร่วมทีมที่ทำไป 24 คะแนน 6 แอสซิสต์และ 6 รีบาวด์ ตามมาด้วยสตีเฟ่น เคอร์รี่ การ์ดคนดัง ที่ทำดับเบิล-ดับเบิล (สถิติ 2 อย่างเป็นตัวเลข 2 หลัก) ด้วยผลงาน 14 คะแนน 14 แอสซิสต์ ซึ่งเป็นสถิติการจ่ายให้เพื่อนสูงสุดที่สุดของเจ้าตัวในซีซั่นนี้อีกด้วย ช่วยเป็นกำลังสำคัญให้ทีมขึ้นนำและคว้าชัยชนะไปแบบม้วนเดียวจบ หยุดสถิติแพ้ในบ้านลงที่ 3 นัดติดต่อกันได้สำเร็จ

ขณะที่นิคส์ ได้แต้มสูงสุดในทีมจากมาริโอ เฮซอนย่า ฟอร์เวิร์ดของทีมที่ลุกจากม้านั่งสำรองมาทำไป 19 คะแนนและ 6 รีบาวด์ รองลงมาคือทิม ฮาร์ดอะเวย์ จูเนียร์ ซึ่งกดไป 13 คะแนน และเอเนส คานเตอร์ เซ็นเตอร์ของทีมที่ทำดับเบิล-ดับเบิล ด้วยสกอร์ 12 แต้ม 16 รีบาวด์ แต่ทางนิคส์ก็ยังคงแพ้ทางวอร์ริเออร์สต่อไป เมื่อไม่สามารถเอาชนะทีมสะพานทองได้เลยแม้แต่ครั้งเดียว นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2014

ติดตามข่าวเด็ดกีฬาดัง ทาง Line@ มติชนกีฬา (@matisport) คลิกเลย



ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ

คลีฟแลนด์ แพ้ อินเดียนา 115-123

ฟิลาเดลเฟีย ชนะ วอชิงตัน 132-115

ไมอามี แพ้ เดนเวอร์ 99-103

โตรอนโต ชนะ แอตแลนตา 104-101

โอกลาโฮมา ซิตี้ แพ้ มินนิโซตา 117-119

ฟีนิกซ์ ชนะ แซคราเมนโต 115-111

แอลเอ คลิปเปอร์ส ชนะ ชาร์ล็อตต์ 128-109

Klay Thompson dropped 43 PTS tonight. He also only dribbled the ball 4 times.

4 TIMES. 😱#DubNation pic.twitter.com/TiKobrQcCK

— NBA TV (@NBATV) 9 มกราคม 2562