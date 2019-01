‘กริฟฟิน’ เค้นฟอร์มเก่งซัดทีมเก่า โกย 44 แต้มนำ ‘พิสตันส์’ ทุบ ‘คลิปเปอร์ส’

เบลก กริฟฟิน ฟอร์เวิร์ดตัวเก่งของดีทรอยต์ พิสตันส์ โว์ฟอร์มเทพกดคนเดียว 44 คะแนน 5 แอสซิสต์ และ8 รีบาวด์ ช่วยให้ต้นสังกัดบุกเอาชนะแอลเอ คลิปเปอร์ส ทีมเก่าของเจ้าตัวไปด้วยสกอร์ 109-104 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่สนามสเตเปิลส์ เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม

กริฟฟิน เป็นผู้เล่นดราฟอันดับ 1 ที่คลิปเปอร์สคว้าตัวมาร่วมทีมเมื่อปี 2009 โดยเขาใช้เวลา 8 ปีแรกกับต้นสังกัด ด้วยการพาทีมเข้ารอบเพลย์ออฟได้ถึง 6 สมัยติดต่อกัน ระหว่างปี 2012-2017 ก่อนที่เขาจะถูกเทรดมาอยู่กับพิสตันส์ เมื่อเดือนมกราคมปี 2018 นอกจากนี้พิสตันส์ ยังได้แต้มหลักๆ จากอันเดร ดรัมมอนด์ เซ็นเตอร์ของทีมที่โชว์ฟอร์มเจ๋ง ทำดับเบิล-ดับเบิล (สถิติ 2 อย่างเป็นตัวเลข 2 หลัก) ด้วยผลงาน 20 คะแนน 21

ด้านคลิปเปอร์ส ได้คะแนนสูงสุดจากดานิโล่ กัลลินารี่ ฟอร์เวิร์ดของทีมที่ทำไป 23 คะแนน 2 แอสซิสต์ 6 รีบาวด์ ขณะที่ตัวจริงของคลิปเปอร์ส ในเกมนี้ มีอดีต 2 ผู้เล่นที่ถูกเทรดจากพิสตันส์สวนทางกับกริฟฟินในช่วงเวลาเดียวกัน ได้แก่ โทเบียส แฮร์ริส ฟอร์เวิร์ดที่ทำได้เพียง 11 แต้ม 2 แอสซิสต์ 10 รีบาวด์ กับ เอเวอรี แบรดลีย์ ผู้เล่นการ์ดที่ทำได้เพียง 3 แต้ม 2 แอสซิสต์เท่านั้น

ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ วันเดียวกัน (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

ไมอามี ชนะ เมมฟิส 112-108

ออร์แลนโด ชนะ บอสตัน 105-103

มินนิโซตา ชนะ นิวออร์ลีนส์ 110-106

โอกลาโฮมา ซิตี้ ชนะ ซานอันโตนิโอ 122-112

ฟีนิกซ์ ชนะ เดนเวอร์ 102-93

แซคราเมนโต ชนะ ชาร์ล็อตต์ 104-97

ยูทาห์ แจ๊ซซ์ ชนะ ชิคาโก 110-102

