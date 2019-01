ตัววิ่ง ‘แรมส์’ สับขาฉีกแนวรับ ‘คาวบอยส์’ กระจุย ลิ่วชิงแชมป์เอ็นเอฟซีรอบ 17 ปี

ซี.เจ. แอนเดอร์สัน รันนิ่งแบ๊กของแอลเอ แรมส์ สับขาถือลูกวิ่งเป็นระยะ 123 หลา พร้อมทำ 2 ทัชดาวน์ บวกกับ ท็อดด์ เกอร์ลี่ย์ ตัววิ่งเพื่อนร่วมทีมที่วิ่งอีก 115 หลากับอีก 1 ทัชดาวน์ ช่วยให้แรมส์เอาชนะดัลลัส คาวบอยส์ ด้วยสกอร์ 30-22 ในการแข่งขันศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล รอบดิวิชั่นแนล เพลย์ออฟ สายเอ็นเอฟซี ที่สนามลอสแองเจลิส เมโมเรียล โคลิเซียม เมื่อเช้าวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทย

จาเร็ด กอฟฟ์ ควอร์เตอร์แบ็กของแอลเอ แรมส์ ขว้างสำเร็จ 15 ครั้งจากความพยายามทั้งหมด 28 ครั้ง รวมเป็นระยะทั้งสิ้น 186 หลา ช่วยให้แรมส์คว้าชัยชนะได้สำเร็จ และเป็นการผ่านเข้าไปรอบชิงแชมป์สายเอ็นเอฟซีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2001 โดยพวกเขาจะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างนิวออร์ลีนส์ เซนต์สกับฟิลาเดลเฟีย อีเกิ้ลส์ต่อไป

ด้านดั๊ก เพรสค็อตต์ ควอเตอร์แบ๊กดัลลัส คาวบอยส์ ขว้างสำเร็จ 20 ครั้งจากความพยายามทั้งหมด 32 ครั้ง รวมเป็นระยะ 266 หลา โดยเป็นการขว้างให้อมารี คูเปอร์ ปีกนอกเพื่อนร่วมทีมลุยเข้าทำ 1 ทัชดาวน์ และเพสค็อตต์ ยังถือลูกวิ่งเข้าเอนด์โซนด้วยตัวเองอีก 1 ครั้ง แต่ก็ไม่สามารถทำให้ทีมได้ไปต่อในรอบชิงแชมป์สายได้

ส่วนผลการแข่งขันอีกหนึ่งคู่ในวันเดียวกัน ซึ่งเป็นการดวลกันในรอบดิวิชั่นแนล เพลย์ออฟ ของสายเอเอฟซี โดยเป็นทางฝ่ายของแคนซัส ซิตี้ ชีฟส์ เปิดสนามแอร์โรว์เฮด สเตเดียม เอาชนะอินเดียนาโปลิส โคลต์ส แบบขาดลอย 31-13 ทะลุเข้ารอบชิงแชมป์สายเอเอฟซี โดยรอพบผู้ชนะระหว่างนิวอิงแลนด์ แพทริออตส์กับแอลเอ ชาร์จเจอร์ส ต่อไป

