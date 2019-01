‘วอร์ริเออร์ส’ โคตรดุ 12 นาที 51 แต้ม ทุบสถิติคะแนนสูงสุดควอเตอร์แรกศึกเอ็นบีเอ

สตีเฟ่น เคอร์รี่ และเคลย์ ธอมป์สัน 2 การ์ดตัวเก่งของโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส โกยคะแนนไปคนละ 31 แต้ม บวกกับเควิน ดูแรนต์ ฟอร์เวิร์ดเพื่อนร่วมทีมอีก 27 คะแนน ช่วยให้ต้นสังกัดบุกไปเอาชนะเดนเวอร์ นักเกตส์ ด้วยสกอร์ 142-111 คะแนน ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่สนามเป็ปซี่ เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม

ทั้งนี้ “ทัพสะพานทอง” ออกสตาร์ตเกมนี้ได้อย่างร้อนแรง ด้วยการทำทุบสถิติสูงสุดของการทำแต้มในควอเตอร์แรกในศึกบาสเกตบอลด้วยการกดไป 51 แต้ม ทำลายสถิติเดิมที่มี 5 ทีมเคยทำไว้ที่ 50 คะแนน ซึ่งทีมล่าสุดที่ทำได้นั้นคือฟีนิกซ์ ซันส์ ที่โกยไปเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 1990 หรือประมาณ 28 ปีที่แล้ว

ขณะที่นักเกตส์ ได้คะแนนสูงสุดเกมนี้จากมาลิค บีสลี่ย์ การ์ดของทีมที่ทำไป 22 คะแนน 1 รีบาวด์ รองลงมาคือจามัล เมอร์รีย์ พอยการ์ดตัวเก่งที่ช่วยอีก 21 คะแนน 1 แอสซิสต์ 3 รีบาวด์ และนิโกลา โยคิช เซ็นเตอร์ที่ทำไป 17 คะแนน 8 แอสซิสต์ และ 4 รีบาวด์ ซึ่งไม่ดีพอให้ทีมเก็บชัยชนะได้สำเร็จ โดยนักเกตส์ถูกหยุดสถิติชนะในบ้านติดต่อกันลงที่ 12 นัดเรียบร้อย ทำให้ทีมมีสถิติชนะ 29 แพ้ 14 อยู่ที่ 2 ของสายตะวันตก ส่วนวอร์ริเออร์ส มีสถิติชนะ 30 แพ้ 14 เป็นอันดับที่หนึงของสายเดียวกัน

ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ วันเดียวกัน (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

อินเดียนา ชนะ ฟีนิกซ์ 131-97

ฟิลาเดลเฟีย ชนะ มินนิโซตา 149-107

แอตแลนตา ชนะ โอกลาโฮมา ซิตี้ 142-126

มิลวอกี ชนะ ไมอามี 124-86

แอลเอ เลเกอร์ส ชนะ ชิคาโก 107-100

The @warriors went OFF tonight in Denver!

Steph: 31 PTS, 8 3PM

Klay: 31 PTS, 5 3PM

KD: 27 PTS, 5 3PM#DubNation pic.twitter.com/KRZEZFxo3l

— NBA TV (@NBATV) 16 มกราคม 2562