‘จอร์จ-เวสต์บรู๊ก’ โชว์ฟอร์มสุดแจ่ม ช่วยกันกดแต้มพา ‘ธันเดอร์’ คว้าชัยศึกเอ็นบีเอ

พอล จอร์จ ฟอร์เวิร์ดตัวเก่งของโอกลาโฮมา ซิตี้ ธันเดอร์ ทำคนเดียว 36 คะแนน ช่วยให้ต้นสังกัดเปิดบ้านเอาชนะพอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส ด้วยสกอร์ 123-114 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่สนามเชซาพีค เอเนอร์จี อารีนา เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา

สำหรับเกมนี้ รัสเซล เวสต์บรู๊ก การ์ดจอมพลังของธันเดอร์ ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อกดทริปเปิล-ดับเบิล (สถิติ 3 อย่างเป็นตัวเลข 2 หลัก) ด้วยผลงาน 29 คะแนน 14 แอสซิสต์ และ 10 รีบาวด์ ซึ่งถือเป็นการทำสถิติดังกล่าวเป็นครั้งที่ 14 ของตัวเองในซีซั่นนี้ โดยในจำนวนนี้เวสต์บรู๊กยังโชว์ทะยานขึ้นดั๊งก์แบบสุดสวยในช่วง 2 นาทีสุดท้ายของการแข่งขัน ส่งผลให้ทัพ “โอเคซี” ผู้เป็นเจ้าถิ่น เพิ่มสถิติเป็นชนะ 29 แพ้ 18 เบียดเทรลเบลเซอร์ส ที่มีผลงานชนะ 29 แพ้ 20 ขึ้นมารั้งอันดับที่ 3 ของสายตะวันตก

ขณะที่ทางเทรลเบลเซอร์ส ได้แต้มสูงสุดในทีมจาก เดเมียน ลิลลาร์ด พอยต์การ์ดคนสำคัญที่กดไปถึง 34 คะแนน 8 แอสซิสต์และ 5 รีบาวด์ ตามมาด้วย ซี.เจ. แม็คคอลลัม การ์ดเพือนร่วมทีมที่ช่วยอีก 31 แต้ม 3 แอสซิสต์และ 3 รีบาวด์ กับยูซุฟ นูร์คิช ผู้เล่นเซ็นเตอร์ ที่ทำดับเบิล-ดับเบิล (สถิติ 2 อย่างเป็นตัวเลข 2 หลัก) ด้วยผลงาน 22 แต้ม 15 รีบาวด์

ติดตามข่าวเด็ดกีฬาดัง ทาง Line@ มติชนกีฬา (@matisport) คลิกเลย



ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ วันเดียวกัน (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

โตรอนโต ชนะ แซคราเมนโต 120-105

ดัลลัส ชนะ แอลเอ คลิปเปอร์ส 106-98

ฟีนิกซ์ แพ้ มินนิโซตา 91-118

Paul George (36 PTS, 8 REB, 4 AST, 5 STL) and Russell Westbrook (29 PTS, 10 REB, 14 AST) put on a show for the OKC fans! ⚡️#ThunderUp | #PlayersOnly pic.twitter.com/Wi0RgKtk8R

— NBA TV (@NBATV) 23 มกราคม 2562