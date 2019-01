‘ฮาร์เดน’ โกย 61 แต้มเกมทุบ ‘นิคส์’ เพิ่มสถิติกดเกิน 30 แต้ม 21 นัดรวด

เจมส์ ฮาร์เดน การ์ดระดับซุปเปอร์สตาร์ของฮุสตัน ร็อคเกตส์ ยังคงเค้นฟอร์มโหดได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อโกยแต้มคนเดียวแบบมหาโหดถึง 61 คะแนน 15 แอสซิสต์และ 4 รีบาวด์ ซึ่งถือเป็นการทำคะแนนสูงสุดในการเล่นอาชีพของเจ้าตัว รวมถึงเป็นสถิติของทีมด้วยเช่นกัน ในเกมที่ต้นสังกัดบุกไปเอาชนะนิวยอร์ก นิคส์ แบบหวุดหวิด 114-110 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่สนามเมดิสัน สแควร์ การ์เด้น ในมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 23 มกราคม

จากผลงานนัดนี้ส่งผลให้ฮาร์เดนโกยคะแนนเกิน 30 แต้ม เป็นนัดที่ 21 ติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดอันดับ 4 ในประวัติศาสตร์ของศึกเอ็นบีเอ ตามหลังนักบสาระดับตำนานอย่างงวิลต์ แชมเบอร์เลน เซ็นเตอร์ระดับตำนานที่เป็นเจ้าของสถิติกดแต้มเกิน 30 คะแนนติดต่อกันมากที่สุดทั้ง 3 อันดับแรก ได้แก่ สถิติ 25 เกมติดต่อกัน ในซีซั่น 1960-64, สถิติ 31 เกมติดต่อกันในซีซั่น 1961-62 กับ 1962-63 และสถิติสุดยอดตลอดกาล 65 เกมติดต่อกันในซีซั่น 1961-62

นอกจากนี้ ฮาร์เดน ยังเป็นผู้ที่ทำคะแนนมากที่สุดในฤดูกาลนี้ของลีกยัดห่วงแดนมะกัน จากผลงาน 61 แต้ม ขณะที่อันดับ 2 ตกเป็นของเคมบา วอล์คเกอร์ การ์ดของชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ ที่ทำไว้ 60 แต้มในเกมที่พ่ายแพ้ให้กับฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส 119-122 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน

สำหรับนิคส์นั้น แมตช์นี้ถือเป็นเกมที่พวกเขาโดนผู้เล่นคนเดียวกดแต้มมากที่สุดในรอบเกือบ 9 ปี นับโคบี้ ไบรอัน ยอดการ์ดแอลเอ เลเกอร์ ที่ทำไว้ 61 แต้มเท่ากัน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2009

ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

อินเดียนา ชนะ โตรอนโต 110-106

บอสตัน ชนะ คลีฟแลนด์ 123-103

บรู๊กลิน ชนะ ออร์แลนโด 114-110

ไมอามี แพ้ แอลเอ คลิปเปอร์ส 99-111

ฟิลาเดลเฟีย ชนะ ซานอันโตนิโอ 122-120

ชิคาโก แพ้ แอตแลนตา 101-121

เมมฟิส แพ้ ชาร์ล็อตต์ 107-118

นิวออร์ลีนส์ แพ้ ดีทรอยต์ 94-98

ยูทาห์ แจ๊ซซ์ ชนะ เดนเวอร์ 114-108

James Harden went for a career-high 61 PTS and got the win at MSG! 🔥#Rockets pic.twitter.com/IB0eH9P7DO

— NBA TV (@NBATV) 24 มกราคม 2562