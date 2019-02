‘อันเททูคุมโป้’ สุดแกร่งกด 30 แต้ม พา ‘บั๊คส์’ เชือด ‘เน็ตส์’ บาสเอ็นบีเอ

ยานนิส อันเททูคุมโป้ ฟอร์เวิร์ดตัวเก่งของมิลวอกี บั๊คส์ เค้นฟอร์มเก่งกดดับเบิล-ดับเบิล (สถิติ 2 อย่างเป็นตัวเลข 2 หลัก) เป็นครั้งที่ 37 ของตัวเอง ด้วยผลงาน 30 คะแนน 15 รีบาวด์ 9 แอสซิสต์ ช่วยให้ต้นสังกัดบุกเอาชนะบรู๊กลิน เน็ตส์ 113-94 แต้ม ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่สนามบาร์เคลย์ส เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ โดยจบเกมนี้บั๊ค มีสถิติชนะ 39 แพ้ 13 อยู่อันดับ 1 ของสายตะวันออก ส่วนเน็ตส์ ชนะ 28 แพ้ 28 อยู่อันดับ 6 ของสายเดียวกัน

สำหรับอันเททูคุมโป้ ยังทำสถิติกดอย่างน้อย 30 คะแนนต่อเกมเป็นนัดที่ 22 ติดต่อกันแล้ว ทำให้บั๊คส์เก็บชัยชนะเป็นนัดที่ 4 ติดต่อกัน และชนะ 10 จาก 11 เกมหลังสุด โดยในจำนวน 10 เกมดังกล่าวนั้นเป็นการชนะมากกว่า 9 แต้มขึ้นไปอีกด้วย

นอกจากนี้บั๊คส์ ยังได้คะแนนหลักๆ จากมัลคอม บร็อกดอน การ์ดเพื่อนร่วมทีมที่ทำไป 16 คะแนน 8 รีบาวด์และ 1 แอสซิสต์ ตามมาด้วยเอริค เบลดโซ ผู้เล่นการ์ดอีกคนที่กดไป 15 คะแนน 5 แอสซิสต์และ 3 รีบาวด์

ขณะที่เน็ตส์ ซึ่งกำลังประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายคน ส่งผลให้ฟอร์มการเล่นและการประสานงานในทีมนั้นค่อนข้างติดขัด โดยพวกเขามีสถิติชู้ตลงห่วงเพียง 32.4 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงชู็ต 3 แต้มลงเพียง 5 ครั้งจากความพยายามทั้งหมด 37 ครั้งในเกมนี้ ซึ่งผู้เล่นที่ทำแต้มมากที่สุดในทีมก็คือดีแองเจโล่ รัสเซลล์ ผู้เล่นตำแหน่งการ์ดที่ทำไป 18 คะแนน 5 แอสซิสต์และ 1 รีบาวด์เท่านั้น

ติดตามข่าวเด็ดกีฬาดัง ทาง Line@ มติชนกีฬา (@matisport) คลิกเลย



ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

ดีทรอยต์ ชนะ เดนเวอร์ 129-103

วอชิงตัน แพ้ แอตแลนตา 129-137

นิวออร์ลีนส์ แพ้ อินเดียนา 107-109

ฟีนิกซ์ แพ้ ฮุสตัน 110-118

แซคราเมนโต ชนะ ซานอันโตนิโอ 127-112

Giannis proved to be too much as he and the @Bucks took care of the Nets in Brooklyn! 💪

📊: 30 PTS | 15 REB | 9 AST#FearTheDeer pic.twitter.com/OZgOgiTpip

— NBA TV (@NBATV) 5 กุมภาพันธ์ 2562