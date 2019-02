‘จอร์จ-ฮาร์เดน’ ฟอร์มโหดกดคนละ 40 แต้ม – ‘เวสต์ บรู๊ก’ ทาบสถิติตำนานยัดห่วง

พอล จอร์จ ฟอร์เวิร์ดตัวเก่งของโอกลาโฮมา ซิตี้ ธันเดอร์ โชว์ฟอร์มทำดับเบิล-ดับเบิล (สถิติ 2 อย่างเป็นตัวเลข 2 หลัก ) ด้วยผลงาน 45 คะแนน 11 รีบาวด์และ 3 แอสซิสต์ ช่วยให้ต้นสังกัดบุกไปเอาชนะฮุสตัน ร็อคเกตส์ ด้วยสกอร์ 117-112 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่สนามโตโยต้า เซ็นเตอร์ ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 9 กัมภาพันธ์

โดยเกมนี้ ธันเดอร์ตกเป็นฝ่ายตามหลังห่างที่สุดที่ 26 แต้มในปลายควอเตอร์ที่ 2 ก่อนจะรวมพลังกันไล่ตีเสมอ 90-90 ได้สำเร็จช่วงท้ายควอเตอร์ที่ 3 และผลัดกันพลิกนำเรื่อยมา กระทั่งจังหวะสำคัญช่วงท้ายเกมนั้น รัสเซล เวสต์บรู๊ก การ์ดของธันเดอร์ตะลุยเลย์อัพคว้า 2 แต้มสุดสำคัญให้ทีมพลิกขึ้นนำ 113-112 ก่อนหมดเวลาเพียง 26.9 วินาที ก่อนที่จอร์จ จะได้ส่องลูกโทษ 4 ครั้งภายในระยะเวลา 4 วินาทีสุดท้ายของเกม ช่วยให้ร็อคเกตส์ผู้มาเยือนเก็บชัยชนะได้ในที่สุด โดยจอร์จ ยังเผาแนวรับของร็อคเกตส์ไปแบบยับเยินด้วยการส่อง 3 แต้มได้ถึง 6 ครั้งบวกกับกดลูกโทษได้อีก 15 ครั้งจากโอกาสทั้งหมด 18 ครั้ง

นอกจากนี้เวสต์บรู๊ก ของธันเดอร์ ยังสร้างสถิติทริปเปิล-ดับเบิล (สถิติ 3 อย่างเป็นตัวเลข 2 หลัก) ครั้งที่ 22 ของตัวเองในซีซั่นนี้ ด้วยผลงาน 21 แต้ม 12 รีบาวด์และ 11 แอสซิสต์ และยังถือเป็นการทำทริปเปิล-ดับเบิลเกมที่ 9 ติดต่อกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์เอ็นบีเอเทียบเท่ากับวิลต์ แชมเบอร์เลน ตำนานนักแม่นห่วงชื่อดังของแอลเอ เลเกอร์ส

ขณะที่เจมส์ ฮาร์เดน การ์ดเครางามของร็อคเกตส์ ทำคนเดียว 42 คะแนน 2 รีบาวด์และ 1 แอสซิสต์ ยืดสถิติโกยคะแนนทะลุ 30 แต้มเป็นเกมที่ 29 ติดต่อกัน

ติดตามข่าวเด็ดกีฬาดัง ทาง Line@ มติชนกีฬา (@matisport) คลิกเลย



ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

ยูทาห์ แจ๊ซซ์ ชนะ ซานอันโตนิโอ 125-105

อินเดียนา ชนะ คลีฟแลนด์ 105-90

แอตแลนตา แพ้ ชาร์ล็อตต์ 120-129

นิวยอร์ก แพ้ โตรอนโต 99-104

บอสตัน แพ้ แอลเอ คลิปเปอร์ส 112-123

ชิคาโก แพ้ วอชิงตัน 125-134

เมมฟิส ชนะ นิวออร์ลีนส์ 99-90

มิลวอกี แพ้ ออร์แลนโด 83-103

PG couldn't be stopped as the @okcthunder completed a 26-pt comeback win in Houston! ⚡️

Russell Westbrook tied Wilt Chamberlain for most consecutive triple-doubles with 9 in the big win over the Rockets. 😤

📊: 21 PTS | 12 REB | 11 AST#ThunderUp pic.twitter.com/oL57rzNbMK

— NBA TV (@NBATV) February 10, 2019