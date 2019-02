‘เดวิส’ โชคร้ายเจ็บไหล่ช่วงกลางเกม – ‘เวสต์บรู๊ก’ ทริปเปิลดับเบิล 11 เกมติด

จูเลียส แรนเดิล เซ็นเตอร์ของนิวออร์ลีนส์ เพลิแกนส์ กับจรู ฮอลิเดย์ การ์ดเพื่อนร่วมทีม รวมพลังกันทำไปถึง 65 คะแนน ช่วยให้ต้นสังกัดเปิดบ้านเอาชนะโอกลาโฮมา ซิตี้ ธันเดอร์ ไปด้วยสกอร์ 131-122 ในศึกบาเกตบอลเอ็นบีเอ ที่เมืองนิว ออร์ลีนส์ รัฐหลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ โดยเกมนี้เพลิแกนส์ต้องเสียแอนโทนี่ เดวิส ฟอร์เวิร์ดออลสตาร์ของทีมเนื่องจากได้รับบาดเจ็บที่ไหลในช่วงครึ่งทางของเกม

แรนเดิล ของเพลิแกนส์โชว์ฟอร์มกดดับเบิล-ดับเบิล (สถิติ 2 อย่างเป็นตัวเลข 2 หลัก) ที่ผลงาน 33 คะแนน 11 รีบาวด์และ 6 แอสซิสต์ ส่วนฮอลิเดย์ ก็โกยแต้มได้ดีเช่นกันที่จำนวน 32 คะแนน 5 รีบาวด์และ 7 แอสซิสต์

ขณะที่เดวิส ฟอร์เวิร์ดของทีมที่เจ็บจากจังหวะพยายามบล็อกลูกชู้ตของผู้เล่นธันเดอร์ ซึ่งมีภาพว่าเจ้าตัวเดินออกจากสนามพร้อมเอามือกุมขา แต่สื่อบางแห่งรายงานว่าอาจบาดเจ็บที่ไหล่ โดยเจ้าตัวทำแต้มในเกมนี้ไป14 คะแนน 4 รีบาวด์และ 2 แอสซิสต์ จากการลงสนามรวม 15 นาที และยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเดวิสจะสามารถลงเล่นในเกมออลสตาร์ที่กำลังจะมาถึงได้หรือไม่ โดยเดวิส มีชื่ออยู่ในทีมชุดสำรองของทีมเลอบรอน เจมส์ ซึ่งมีคิวดวลกับทีมยานนิส ที่เมืองชาร์ล็อตต์ในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่น

ด้านรัสเซล เวสต์บรู๊ก การ์ดของธันเดอร์ ที่แม้ทีมจะพ่ายแพ้แต่เขาก็ยังสามารถยืดสถิติกดทริปเปิล-ดับเบิล ได้เป็นเกมที่ 11 ติดต่อกัน ด้วยผลงาน 44 คะแนน 11 แอสซิสต์และ 14 รีบาวด์ ส่วนพอล จอร์จ ฟอร์เวิร์ดเพื่อนร่วมทีมทำไป 28 คะแนน 6 แอสซิสต์และ 7 รีบาวด์ และ เนอร์เลนส์ โนเอล ฟอร์เวิร์ดตัวสำรองที่ลงมาทำอีก 22 คะแนน ส่วนผู้เล่นคนอื่นๆ ของธันเดอร์นั้นไม่มีใครสามารถทำได้ถึง 10 คะแนนอีกเลย

ผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

ออร์แลนโด เมจิก ชนะ ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ 127-89

แอตแลนตา ฮอว์กส์ แพ้ นิวยอร์ก นิกส์ 91-106

Julius Randle showed up BIG in the @PelicansNBA win over OKC! 👏 📊: 33 PTS | 11 REB | 6 AST#DoItBig pic.twitter.com/1La3VNDOnH — NBA TV (@NBATV) 15 กุมภาพันธ์ 2562



Despite the loss, Russell Westbrook continues to put up 🔥 numbers! 📊: 44 PTS | 14 REB | 11 AST#ThunderUp pic.twitter.com/GrOu6udnHm — NBA TV (@NBATV) 15 กุมภาพันธ์ 2562