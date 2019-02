‘คิงเจมส์’ กดแต้มนำ ‘เลเกอร์ส’ เฮ – ‘ฮาร์เดน’ ถูกไล่ออกหลังทุบสถิติ ‘แชมเบอร์เลน’

แอลเอ เลเกอร์ส โชว์ความแข็งแกร่งด้านพลังกายและพลังใจ รวมพลังฮึดสู้พลิกสถานการณ์จากที่ตามหลัง 19 คะแนนในคอวเตอร์ที่ 3 แซงกลับมาเอาชนะฮุสตัน ร็อคเกตส์ 111-106 คะแนน ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่สนามสเตเปิล เซ็นเตอร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์

ก่อนหน้านี้เลอบรอน เจมส์ ฟอร์เวิร์ดจอมเก๋าของเลเกอร์ส ประกาศเปิดโหมดเพลย์ออฟส่วนตัว ซึ่งเป็นการเพิ่มความจริงจังในการเล่นให้ดุดันยิ่งขึ้น เพื่อหวังพาทีมเข้าไปเล่นรอบเพลย์ออฟของศึกยัดห่วงแดนมะกันให้ได้ โดยคิงเมส์ มีสถิติเข้ารอบเพลย์ออฟถึง 13 ปีติดต่อกัน รวมถึงเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 8 ครั้ง

กระทั่งเกมนี้เจมส์ก็สามารถทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมด้วยการกดดับเบิล-ดับเบิล (สถิติ 2 อย่างเป็นตัวเลข 2 หลัก) ด้วยผลงาน 29 คะแนน 11 รีบาวด์และ 6 แอสซิสต์ รองลงมาคือแบรนดอน อินแกรม การ์ดเพื่อนร่วมทีมที่ทำดับเบิล-ดับเบิลเช่นกันที่จำนวน 27 คะแนน 13 รีบาวด์กับ 1 แอสซิสต์

ด้านเจมส์ ฮาร์เดน การ์ดเครางามของร็อคเกตส์ทำคนเดียว 30 คะแนน 6 แอสซิสต์และ 5 รีบาวด์ นับเป็นการสถิติกด 30 คะแนนขึ้นไปเป็นเกมที่ 32 ติดต่อกัน

ทำลายสถิติของวิลต์ แชมเบอร์เลน เซ็นเตอร์ระดับตำนานของเลเกอร์ส ที่เป็นเจ้าของสถิติกดแต้มเกิน 30 คะแนนติดต่อกันมากที่สุดทั้ง 3 อันดับแรก ได้แก่ สถิติ 25 เกมติดต่อกัน ในซีซั่น 1960-64, สถิติ 31 เกมติดต่อกันในซีซั่น 1961-62 กับ 1962-63 โดยสถิติสุดยอดตลอดกาลของวิลต์ที่ยังคงอยู่นั่นคือ 65 เกมติดต่อกันในซีซั่น 1961-62 อย่างไรก็ตามฮาร์เดนก็ปิดฉากเกมนี้ได้อย่างไม่น่าจดจำเท่าไรนัก เมื่อเจ้าตัวโดนฟาวล์เอ๊าต์ก่อนหมดเวลาการแข่งขันเพียงแค่ 1.24 นาที

ผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

คลีฟแลนด์ ชนะ ฟีนิกซ์ 111-98

ฟิลาเดลเฟีย ชนะ ไมอามี 106-102

บรู๊กลิน แพ้ พอร์ตแลนด์ 99-113

มิลวอกี ชนะ บอสตัน 98-97

โกลเดนสเตท ชนะ แซคราเมนโต 125-123

