‘ฮาร์เดน’ ฟอร์มโหดจัดซัด 58 แต้ม พา ‘ร็อคเกตส์’ แซงอัด ‘ฮีต’ เอ็นบีเอ

เจมส์ ฮาร์เดน พอยต์การ์ดเครางามของฮุสตัน ร็อคเกตส์ โชว์ฟอร์มสุดโหดโกยแต้มทะลุ 50 คะแนนในเกมเดียวเป็นครั้งที่ 7 ในการเล่นอาชีพของตัวเอง พร้อมกับการกดดับเบิล-ดับเบิล (สถิติ 2 อย่างเป็นตัวเลข 2 หลัก) ด้วยผลงาน 58 คะแนน 10 แอสซิสต์ 7 รีบาวด์ ช่วยให้ร็อคเกตส์เปิดบ้านเฉือนไมอามี ฮีต 121-118 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์

ฮีต เป็นฝายขึ้นนำ 113-103 คะแนนจากจังหวะที่โกรัน ดรากิช พอยต์การ์ดของทีมชู้ต 3 คะแนนลงห่วงก่อนหมดเวลา 6.18 นาที อย่างไรก็ตามผู้เล่นฮีตที่นำโดยฮาร์เดน, คริส พอล ผู้เล่นการ์ด และคลินต์ คาเปล่า เซ็นเตอร์เพื่อนร่วมทีม ได้รวมพลังกันรัน 14-0 คะแนน ทำให้ร็อคเกตส์พลิกเป็นฝ่ายขึ้นนำ 117-113 ก่อนรักษาโมเมนตัมและจบเกมด้วยชัยชนะ 121-118 ได้สำเร็จ

สำหรับฮาร์เดน เป็นผู้กดคะแนนสูงสุดให้กับทีมในเกมนี้ด้วยผลงาน 58 คะแนน รองลงมาคือออสติน ริเวอร์ส พอยต์การ์ดตัวสำรองที่่ช่วยไป 17 คะแนน ตามมาด้วย คริส พอล และ แกรี่ คลาร์ก ฟอร์เวิร์ดของทีมที่กดไปเท่ากันที่ 14 คะแนน

“ผมต้องการเล่นด้วยความดุดัน และพยายามโจมตีใส่แป้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะพยายามขึ้นชู้ตเสมอเมื่อมีโอกาสมาถึง” ฮาร์เดน กล่าว

ส่วนทางฮีต ได้ดรากิช พอยต์การ์ดที่ตัวสำรอง และเคลลี โอลินิก กดแต้มให้กับทีมเยอะสุดเท่ากันที่ 21 คะแนน ตามมาด้วยจัสติส วินสโลว์ ผู้เล่นการ์ดที่ช่วยไป 19 คะแนน และจอช ริชาร์ดสัน ผู้เล่นฟอร์เวิร์ดอีก 18 คะแนน

ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

อินเดียนา ชนะ มินนิโซตา 122-115

ออร์แลนโด ชนะ โกลเดนสเตท 103-96

นิวยอร์ก แพ้ คลีฟแลนด์ 118-125

โอกลาโฮมา ซิตี้ แพ้ ฟิลาเดลเฟีย 104-108

เดนเวอร์ แพ้ ยูทาห์ แจ๊ซซ์ 104-111

James Harden went OFF for 58 PTS to lead the Rockets back from a 21-point deficit in Houston! 🚀👀#Rockets pic.twitter.com/RIAW1sD4uR

— NBA TV (@NBATV) March 1, 2019