‘ดูแรนต์-เคอร์รี่’ กอดคอโกยแต้ม พา ‘วอร์ริเออร์ส’ บุกทุบ ‘ซิกเซอร์ส’ บาสเอ็นบีเอ

เควิน ดูแรนต์ ฟอร์เวิร์ดของโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส และ สตีเฟ่น เคอร์รี่ พอยต์การ์ดเพื่อนร่วมทีม รวมพลังกันโกยแต้มช่วยให้ต้นสังกัดบุกไปเอาชนะฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส 120-117 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่สนามเวลส์ ฟาร์โก้ เซ็นเตอร์ ในรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ซึ่งนับเป็นชัยชนะครั้งที่ 11 ของวอร์ริเออร์ส จากการเจอกัน 12 ครั้งหลังสุด

สำหรับเกมนี้ ซิกเซอร์สเจ้าถิ่นขาดกำลังสำคัญของทีมอย่างโจเอล เอ็มบีด ที่ร้างสนามไปนานถึง 5 เกมเนื่องจากอาการเอ็นเข่าซ้ายอักเสบ ขณะที่วอร์ริเออร์ส ไม่สามารถใช้งานเคลย์ ธอมป์สัน ผู้เล่นการ์ดที่มีอาการเจ็บเข่าขวา

ดูแรนต์ ฟอร์เวิร์ดของวอร์ริเออร์ส กดแต้มสูงสุดในทีมด้วยผลงาน 34 คะแนน 5 แอสซิสต์และ 5 รีบาวด์ ตามมาด้วยเคอร์รี่ ผู้เล่นพอยต์การ์ดที่ช่วยอีก 28 คะแนน 2 แอสซิสต์และ 4 รีบาวด์ และ เดมาร์คัส คัสซิน เซ็นเตอร์ที่ทำแต้มสูงที่สุดในการเล่นให้กับต้นสังกัดทำไป 25 คะแนน 8 รีบาวด์

ขณะที่ซิกเซอร์ส ได้คะแนนหลักๆ จากเบน ซิมมอนส์ ผู้เล่นการ์ดที่กดทริปเปิล-ดับเบิล (สถิติ 3 อย่างเป็นตัวเลข 2 หลัก) ด้วยผลงาน 25 คะแนน 11 แอสซิสต์และ 15 รีบาวด์ รองลงมาคือไมค์ สกอตต์ ฟอร์เวิร์ดที่ลุกจากม้านั่งสำรองมากดไป 22 แต้ม และจิมมี่ บัตเตอร์ ฟอร์เวิร์ดเพื่อนร่วมทีมอีก 21 คะแนน 2 แอสซิสต์และ 9 รีบาวด์

ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

คลีฟแลนด์ แพ้ ดีทรอยต์ 93-129

อินเดียนา แพ้ ออร์แลนโด 112-117

ไมอามี ชนะ บรู๊กลิน 117-88

ดัลลัส แพ้ เมมฟิส 81-111

ซานอันโตนิโอ ชนะ โอกลาโฮมา ซิตี้ 116-102

เดนเวอร์ แพ้ นิวออร์ลีนส์ 112-120

ฟีนิกซ์ ชนะ เลเกอร์ส 118-109

ยูทาห์ แจ๊ซซ์ ชนะ มิลวอกี 115-111

