‘ฮาร์เดน’ กด 42 แต้มก่อนโดนไล่ออก! เกม ‘ร็อคเกตส์’ บุกเชือด ‘เซลติกส์’

เจมส์ ฮาร์เดน พอยต์การ์ดเครางามจอมถล่มแต้มของฮุสตัน ร็อคเกตส์ จัดการกดคนเดียว 42 คะแนน ซึ่งนับเป็นการทำแต้มทะลุ 40 คะแนนเป็นครั้งที่ 24 ของเจ้าตัว ช่วยให้ต้นสังกัดบุกไปเอาชนะบอสตัน เซลติกส์ 115-104 คะแนน ที่สนามทีดี การ์เด้น ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม และนับเป็นชัยชนะเกมที่ 5 ติดต่อกันของร็อคเกตส์

เกมนี้ฮาร์เดนมีได้โอกาสลุยเข้าทำแต้มสวยๆ มากมายทั้งการแหวกตะลุยไปเลย์อัพ รวมถึงการสเต็ปแบ๊กชู้ต 3 แต้มผ่านการป้องกันของ 2 ผู้เล่นเซลติกที่ยืนขัดขวาง ช่วยให้ร็อคเกตส์ขึ้นนำ 112-100 ในควอเตอร์ที่ 4 ขณะเหลือเวลาการแข่งขัน 3.24 นาที

แต่ทว่าหลังจากนั้นฮาร์เดนกลับเสียฟาวล์ขณะพยายามลุยเข้าไปชู้ตทำแต้ม ซึ่งนับเป็นการทำฟาวล์ครั้งที่ 6 ของเจ้าตัวในเกมนี้ จึงส่งผลให้เขาถูกไล่ออกจากสนามก่อนหมดเวลา 1.44 นาที ขณะที่ร็อคเกตส์เป็นฝ่ายบุกมาขึ้นนำอยู่ 112-104 และพวกเขาก็สามารถรักษาโมเมนตัมจนจบเกมด้วยชัยชนะ 115-104 ในที่สุด

เกมนี้ฮาร์เดนทำคะแนนสูงสุดให้กับร็อคเกตส์ที่ผลงาน 42 คะแนน 4 แอสซิสต์และ 7 รีบาวด์ รองลงมาคือเอริค กอร์ดอน ฟอร์เวิร์ดเพื่อนร่วมทีมที่ทำไป 32 คะแนน 3 แอสซิสต์และ 3 รีบาวด์ ขณะที่เซลติกส์ได้แต้มสูงสุดจาก ไครี่ เออร์วิ่ง การ์ดของทีมที่กดไป 24 คะแนน 6 แอสซิสต์และ 9 รีบาวด์ ตามมาด้วยอัล ฮอร์ฟอร์ด เซ็นเตอร์เพื่อนร่วมทีมอีก 19 คะแนน 2 แอสซิสต์และ 6 รีบาวด์

จบเกมนี้ร็อคเกตส์มีสถิติชนะ 38 แพ้ 25 รั้งอันดับที่ 5 ของสายตะวันตก ส่วนเซลติกส์ มีสถิติชนะ 38 แพ้ 26 ครองอันดับที่ 5 ของสายตะวันออก

ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

ชาร์ล็อตต์ แพ้ พอร์ตแลนด์ 108-118

ชิคาโก แพ้ แอตแลนตา 118-123

แอลเอ คลิปเปอร์ส ชนะ นิวยอร์ก 128-107

คลีฟแลนด์ ชนะ ออร์แลนโด 107-93

ดีทรอยต์ ชนะ โตรอนโต 112-107 (ต่อเวลา)

วอชิงตัน ชนะ มินนิโซตา 135-121

โอกลาโฮมา ซิตี้ ชนะ เมมฟิส 99-95

42 PTS | 6 3PM | 7 REB | 4 AST

Just another day at the office for James Harden. 🔥#Rockets pic.twitter.com/Q3TqJ12aw9

— NBA TV (@NBATV) 3 มีนาคม 2562