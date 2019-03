‘บั๊คส์’ จ่าฝูงพลิกพ่าย ‘ซันส์’ ทีมบ๊วย ‘อูเบร-บุ๊กเกอร์’ รวมพลังกดแต้มแซงเข้าวิน

ฟีนิกซ์ ซันส์ ทีมบ๊วยแห่งศึกบาสเกตบเลอเอ็นบีเอ โชว์ความใจสู้จากที่ตาม 10 คะแนนในควอเตอร์ที่ 4 ด้วยการฮึดโกยแต้มแซงชนะมิลวอกี บั๊คส์ ทีมอันดับ 1 ของลีกด้วยสกอร์ 114-105 คะแนน ในการแข่งขันศึกเอ็นบีเอ ที่สนามทอล์คกิ้ง สติ๊ก รีสอร์ท อารีนา ในเมืองฟีนิกซ์ รัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม

เคลลี่ อูเบร จูเนียร์ ฟอร์เวิร์ดของซันส์ เป็นผู้กดแต้มสูงสุดให้กับทีม หลังกดดับเบิล-ดับเบิล (สถิติ 2 อย่างเป็นตัวเลข 2 หลัก) ด้วยผลงาน 27 คะแนน 13 รีบาวด์ 1 แอสซิสต์ บวกกับเดวิน บุ๊กเกอร์ ชู้ตติ้งการืดเพื่อนร่วมทีมที่กดไป 22 คะแนน 7 แอสซิสต์ 5 รีบาวด์ และ ดีออนเดร เอย์ตัน เซนเตอร์รุกกี้ซึ่งกดดับเบิล-ดับเบิลเช่นกันที่ 19 แต้ม 12 รีบาวด์ โดยเอย์ตันมีจังหวะตะลุยเก็บเลย์อัพสุดสำคัญในช่วง 35.8 วินาทีสุดท้าย ช่วยให้ซันส์ขึ้นนำ 107-103 ก่อนรักษาโมเมนตัมผู้นำจนกระทั่งจบเกมด้วยชัยชนะ 114-105 ในที่สุด

สำหรับชัยชนะดังกล่าว ส่งผลให้ซันส์ กลายเป็นทีมแรกที่สามารถเอาชนะบั๊คส์ได้มากกว่า 1 ครั้งในซีซั่นนี้ หลังซันส์เคยปราบบั๊คส์ได้เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วยสกอร์ 116-114

ส่วนยานนิส อันเททูคุมโป ฟอร์เวิร์ดระดับออลสตาร์เป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวของบั๊คส์ที่กดแต้มทะลุ 20 คะแนน ด้วยผลงานดับเบิล-ดับเบิลเช่นกันที่ 21 แต้ม 13 รีบาวด์และ 6 แอสซิสต์ รองลงมาในทีมคือมัลคอล์ม บร็อกดอน ผู้เล่นการ์ดที่ทำไป 19 คะแนน 7 แอสซิสต์

จบเกมนี้ซันส์ มีสถิติชนะ 14 แพ้ 51 ขยับขึ้นมารั้งรองบ๊วยของลีกเอ็นบีเอ เขี่ยนิวยอร์ก นิคส์ ลงไปที่โหล่แทน ขณะที่บั๊คส์มีสถิติชนะ 48 แพ้ 16 ยึดอันดับ 1 ของลีกต่อไป

ติดตามข่าวเด็ดกีฬาดัง ทาง Line@ มติชนกีฬา (@matisport) คลิกเลย



ผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

บรู๊กลิน ชนะ ดัลลัส 127-88

ไมอามี ชนะ แอตแลนตา 114-113

ซานอันโตนิโอ ชนะ เดนเวอร์ 104-103

ยูทาห์ แจ๊ซซ์ แพ้ นิวออร์ลีนส์ 112-115

แซคราเมนโต ชนะ นิวยอร์ก 108-115

แอลเอ เลเกอร์ส แพ้ แอลเอ คลิปเปอร์ส 105-113

.@KELLYOUBREJR (27 PTS, 13 REB) went off for the @Suns to lead them to a win over the Bucks! 👀🌊#TimeToRise pic.twitter.com/tgV5l4jI83

— NBA TV (@NBATV) 5 มีนาคม 2562