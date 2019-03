‘เวสต์บรู๊ก’ โกย 42 แต้มแต่ไม่ดีพอ ‘ธันเดอร์’ พ่าย ‘แร็ปเตอร์ส’ ช่วงต่อเวลา

รัสเซลล์ เวสต์บรู๊ก การ์ดของโอกลาโฮมา ซิตี้ ธันเดอร์ โชว์ฟอร์มกดดับเบิล-ดับเบิล (สถิติ 2 อย่างเป็นตัวเลข 2 หลัก) ด้วยผลงาน 42 คะแนน 11 รีบาวด์และ 6 แอสซิสต์ แต่ก็ไม่เพียงพอ เมื่อต้นสังกัดพลาดท่าพ่ายแพ้ให้กับโตรอนโต แร็ปเตอร์ส 114-123 คะแนนหลังจบการแข่งขันช่วงต่อเวลา ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม

สำหรับแมตช์นี้ แร็ปเตอร์ส เป็นฝ่ายขึ้นนำธันเดอร์ 63-55 คะแนน หลังจบครึ่งแรก ก่อนทะยานทิ้งห่าง 78-58 ในต้นควอเตอร์ที่ 3 แต่ทว่ากลับฟอร์มกลับแผ่วในควอเตอร์ที่ 4 โดยทำได้เพียง 18 แต้ม ขณะที่ธันเดอร์เร่งเครื่องเก็บไปถึง 32 แต้ม ทำให้จบเกมเสมอกัน 110-110 ซึ่งเวสต์บรู๊กส่อง 3 คะแนนในช่วงวินาทีสุดท้ายพลาดไปอย่างน่าเสียดาย

อย่างไรก็ตาม แร็ปเตอร์ส เค้นฟอร์มเก่งก๊อกที่สองได้สำเร็จในช่วงต่อเวลาพิเศษ เมื่อได้มาร์ก กาซอล (เซ็นเตอร์), คาไว เลียวนาร์ด (ฟอร์เวิร์ด), เฟร็ด แวนวลีต (การ์ด), พาสคาล เซียแคม (ฟอร์เวิร์ด) ช่วยกันรันคะแนน 13-4 พาต้นสังกัดเก็บชัยชนะไปด้วยสกอร์ 123-114 โดยธันเดอร์ไม่สามารถทำคะแนนในช่วงต่อเวลาได้เลยจนกระทั่ง 31.5 วินาทีสุดท้ายที่เวสต์บรู๊กตะลุยเข้าไปดั๊งก์ทำแต้ม

เกมนี้แร็ปเตอร์ส ได้แต้มสูงสุดของทีมจากพาสคาล เซียแคม ผู้เล่นฟอร์เวิร์ดที่กดดับเบิล-ดับเบิล ด้วยผลงาน 33 คะแนน 13 รีบาวด์และ 6 แอสซิสต์ รองลงมาคือ แวนวลีต การ์ดเพื่อนร่วมทีม 23 คะแนน 6 แอสซิสต์ ขณะที่ธันเดอร์ได้แต้มมากสุดจากเวสต์บรู๊กที่จำนวน 42 แต้ม รองลงมาคือพอล จอร์จ ผู้เล่นฟอร์เวิร์ดอีก 19 คะแนน

จบเกมนี้แร็ปเตอร์ส เพิ่มสถิติเป็นชนะ 51 แพ้ 21 รั้งอันดับ 2 ของสายตะวันออก ส่วนธันเดอร์ มีสถิติ ชนะ 42 แพ้ 30 รั้งอันดับ 8 ของสายตะวันตก ลุ้นรักษาสิทธิเพลย์ออฟในช่วงโค้งสุดท้ายต่อไป

ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

คลีฟแลนด์ ชนะ มิลวอกี 107-102

ออร์แลนโด ชนะ นิวออร์ลีนส์ 119-96

ฟิลาเดลเฟีย ชนะ บอสตัน 118-115

นิวยอร์ก แพ้ ยูทาห์ 116-137

ชิคาโก ชนะ วอชิงตัน 126-120 (ต่อเวลา)

เมมฟิส ชนะ ฮุสตัน 126-125 (ต่อเวลา)

ซานอันโตนิโอ แพ้ ไมอามี 105-110

พอร์ตแลนด์ ชนะ ดัลลัส 126-118

Pascal Siakam (33 PTS, 13 REB, 6 AST) did his thing as the @Raptors got the OT win in OKC! 🌶#WeTheNorth pic.twitter.com/uh9CoTSJFI

— NBA TV (@NBATV) 21 มีนาคม 2562