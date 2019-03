‘อันเททูคุมโป’ ข้อเท้าเดี้ยงหลังขึ้นชู้ต เกม ‘บั๊คส์’ เปิดบ้านทุบ ‘คลิปเปอร์ส’

คริส มิดเดิลตัน ฟอร์เวิร์ดของมิลวอกี บั๊คส์ ทำคนเดียว 39 คะแนน 5 แอสซิสต์และ 9 รีบาวด์ ช่วยให้ต้นสังกัดเปิดบ้านเอาชนะแอลเอ คลิปเปอร์ส 128-118 คะแนน ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่สนามไฟเซิฟ ฟอรั่ม ที่รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ส่งผลให้บั๊คส์จ่อการันตีตำแหน่งอันดับ 1 ของสายตะวันออกเข้าไปในทุกขณะ

อย่างไรก็ตามบั๊คส์ ต้องมีข่าวร้ายเล็กน้อย เมื่อต้องเสียยานนิส อันเททูคุมโป ฟอร์เวิร์ดก้านยาวหนึ่งในตัวเต็งผู้เล่นทรงคุณค่าประจำซีซั่นนี้ ซึ่งมีกาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวา หลังวิ่งไปเหยียบปลายเท้าของการ์เร็ตต์ เทมเพิล จนต้องออกจากการแข่งขันในควอเตอร์ที่ 4 ก่อนหมดเวลาการแข่งขัน 7.46 นาที โดยอันเททูคุมโป เป็นผู้กดแต้มมาเป็นอันดับสองของทีมที่ผลงาน 34 แต้ม 5 แอสซิสต์และ 9 รีบาวด์

ขณะที่คลิปเปอร์ส ได้แต้มสุงสุดจากเช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ ผู้เล่นการ์ดที่ทำไป 21 คะแนน 2 แอสซิสต์และ 6 รีบาวด์ รองลงมาคือจามายเคิล กรีน ฟอร์เวิร์ดตัวสำรองที่ทำไป 16 คะแนน 2 แอสซิสต์และ 8 รีบาวด์

จบเกมนี้บั๊คส์มีสถิติชนะ 57 แพ้ 19 รั้งอันดับ 1 ของสายตะวันออก นำอันดับ 2 ในสายเดียวกันอย่างโตรอนโต แร็ปเตอร์สอยู่ 4 เกม ส่วนคลิปเปอร์สชนะ 45 แพ้ 31 รั้งอันดับ 6 ของสายตะวันตก

ผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

ดีทรอยต์ ชนะ ออร์แลนโด 115-98

ฟิลาเดลเฟีย ชนะ บรู๊กลิน 123-110

ไมอามี ชนะ ดัลลัส 105-99

นิวยอร์ก แพ้ โตรอนโต 92-117

ฮุสตัน ชนะ เดนเวอร์ 112-85

นิวออร์ลีนส์ ชนะ แซคราเมนโต 121-118

ซานอันโตนิโอ ชนะ คลีฟแลนด์ 116-110

#GiannisAntetokounmpo comes up limping after stepping on another player’s foot. @NBA @Bucks pic.twitter.com/ppRj4PgspC

Khris Middleton put up 24 PTS in the second half to lead the @Bucks tonight!

📊: 39 PTS (season-high) | 9 REB#FearTheDeer pic.twitter.com/po7NOQ33Ea

— NBA TV (@NBATV) 29 มีนาคม 2562