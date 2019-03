‘วอร์ริเออร์ส’ หัวร้อน! โวยเปาเป่ากังขา ทำบุกแพ้ ‘ทิมเบอร์วูล์ฟส์’ ช่วงต่อเวลา (คลิป)

บรรดาผู้เล่นของโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส ออกอาการโกรธแบบสุดขีด พร้อมแสดงความข้องใจต่อการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน หลังจบเกมที่วอร์ริเออร์สบุกไปแพ้มินนิโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์แบบหวุดหวิด 130-131 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม

เกมนี้ทั้งสองทีมเสมอกันที่ 115-115 หลังจบควอเตอร์ที่ 4 ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษเพื่อหาผู้ชนะกันต่อ กระทั่งสตีเฟ่น เคอร์รี่ พอยต์การ์ดตัวเก่งจะหาโอกาสขึ้นชู้ต 3 คะแนนให้ทัพสะพานทองตีเสมอเป็น 130-130 ก่อนหมดเวลา 0.8 วินาทีเกมทำท่าจะมีการต่อเวลาช่วงที่ 2 เกิดขึ้น

แต่ทว่าจังหวะที่แอนโธนี่ย์ ทอลลิเวอร์ ฟอร์เวิร์ดของทิมเบอร์วูล์ฟส์ส่งลูกให้กับคาร์ล-แอนโธนี่ย์ ทาวน์ส เซ็นเตอร์เพื่อนร่วมทีม ซึ่งมีดูแรนต์ ฟอร์เวิร์ดของวอร์ริเออร์สคอยใช้มือแตะเพื่อตามประกบ แต่ทว่าผู้ตัดสินกลับตัดสินใจเป่าว่าดูแรนต์นั้นเสียฟาวล์จากการเจตนาผลักจนแอนโธนี่ ทาวน์ส ไปรับลูกไม่ได้ ซึ่งเคอร์รี่ถึงกับฉุนและเกือบเดินออกจากสนามไปเลย ทำให้แอนโธนี่ ทาวน์สของทิมเบอร์วูล์ฟส์นั้นชู้ตลูกโทษลง 1 ครั้งจากโอกาส 2 ครั้ง ส่งผลให้ต้นสังกัดเก็บชัยชนะในช่วงท้ายเกมได้อย่างเหลือเชื่อ 131-130

หลังจบเกมเคอร์รี่ ซึ่งชู้ต 3 แต้มไปถึง 11 ครั้งในเกมนี้ถึงกับเอ่ยปากประชดว่ามาแรต โคกัต ผู้ตัดสินหลักของเกมนั้นควรจะได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมไปครอง

ผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

บอสตัน ชนะ อินเดียนา 114-112

แอตแลนตา แพ้ พอร์ตแลนด์ 98-118

โอกลาโฮมา ซิตี้ แพ้ เดนเวอร์ 105-115

ยูทาห์ ชนะ วอชิงตัน 128-124

แอลเอ เลเกอร์ส ชนะ ชาร์ล็อตต์ 129-115

Dubs drop an OT thriller in Minneapolis @Verizon brings you the Game Rewind 📹 pic.twitter.com/xnbnFMNRJC

— Golden State Warriors (@warriors) March 30, 2019