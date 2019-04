‘อันเททูคุมโป’ ขอลงช่วยทีมแม้เพิ่งหายเจ็บ หลังโกย 28 แต้มนำ ‘บั๊คส์’ ปราบ ‘เน็ตส์’

ยานนิส อันเททูคุมโป ฟอร์เวิร์ดก้านยาวของมิลวอกี บั๊คส์ สลัดอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวากลับมาลงสนาม พร้อมโชว์ฟอร์มกดดับเบิล-ดับเบิล (สถิติ 2 อย่างเป็นตัวเลข 2 หลัก) ด้วยผลงาน 28 คะแนน 11 รีบาวด์และ 2 แอสซิสต์ ช่วยให้ต้นสังกัดบุกไปเอาชนะบรู๊กลิน เน็ตส์ 131-121 คะแนน ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่สนามบาร์เคลย์ เซ็นเตอร์ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 เมษายน

เกมนี้บั๊คส์เป็นฝ่ายออกตัวเริ่มเกมได้อย่างร้อนแรง เมื่อขึ้นนำ 35-13 ในช่วงท้ายของควอเตอร์แรก แต่เน็ตส์ก็เค้นฟอร์มรันแต้ม 29-6 พลิกขึ้นมาเป็นฝ่ายขึ้นนำ 42-41 ในช่วงท้ายควอเตอร์ที่ 2 ในขณะที่ควอเตอร์ที่ 3 ทั้งสองทีมผลัดกันทำแต้มพลิกขึ้นนำสลับไปมา และจบควอเตอร์ 3 ด้วยการนำของบั๊คส์ที่สกอร์ 91-89 ก่อนที่อันเททูคุมโปจะกดไป 14 แต้มในควอเตอร์ที่ 4 ช่วยให้บั๊คสรักษาโมเมนตัมและเป็นฝ่ายเอาชนะไปด้วยสกอร์ 131-121 ในที่สุด

จบเกมนี้บั๊คส์มีสถิติชนะ 58 แพ้ 20 รั้งอันดับ 1 สายตะวันออก ส่วนเน็ตส์ชนะ 39 แพ้ 39 รั้งอันดับ 7 สายตะวันตกลุ้นเพื้นที่เพลย์ออฟต่อไป

“ผมชอบและรักที่จะเล่นบาสเกตบอล คำว่าพัดไม่ได้อยู่ในพจนานุกรมในหัวของผมเลยแม้แต่น้อย ถ้าร่างกายของผมนั้นแข็งแรงดี ผมก็อยากจะลงเล่นและช่วยทีมเสมอนั่นแหละ” อันเททูคุมโป กล่าว หลังจากถูกยิงคำถามว่าเจ้าตัวสามารถพักได้ในเกมที่เหลือ หลังบั๊คส์การันตีตั๋วเพลย์ออฟแน่นอนแล้ว

นอกจาก 28 แต้มของอันเททูคุมโปแล้ว บั๊คส์ยังได้แต้มหลักๆ จากเอริค เบลดโซ การ์ดเพื่อนร่วมทีมที่ทำไป 29 คะแนน 7 แอสซิสต์และ 5 รีบาวด์ ส่วนเน็ตส์ ได้แต้มสูงสุดในเกมนี้จาก ดี’แองเจโล รัสเซลล์ การ์ดจอมแม่นดีกรีผู้เล่นออลสตาร์ ที่ทำดับเบิล-ดับเบิลที่จำนวน 28 คะแนน 10 รีบาวด์และ 3 แอสซิสต์

ผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

อินเดียนา ชนะ ดีทรอยต์ 111-102

บอสตัน ชนะ ไมอามี 110-105

นิวยอร์ก ชนะ ชิคาโก 113-105

โตรอนโต ชนะ ออร์แลนโด 121-109

มินนิโซตา แพ้ พอร์ตแลนด์ 122-132

ดัลลัส ชนะ ฟิลาเดลเฟีย 122-102

ยูทาห์ ชนะ ชาร์ล็อตต์ 111-102

ฟีนิกซ์ ชนะ คลิฟแลนด์ 122-113

