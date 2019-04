‘เซียแคม-เลียวนาร์ด’ ฟอร์มสุดฮอต โกยแต้มช่วย ‘แร็ปเตอร์ส’ บุกชนะ ‘เน็ตส์’

พาสคาล เซียแคม และคาไว เลียวนาร์ด 2 ฟอร์เวิร์ดตัวเก่งของโตรอนโต แร็ปเตอร์ส รวมพลังกดแต้มคนละ 28 คะแนนและ 26 คะแนนตามลำดับ ช่วยให้ต้นสังกัดบุกไปเอาชนะบรู๊กลิน เน็ตส์ 115-105 แต้ม ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ เมื่อวันที่ 3 เมษายน

สำหรับเกมนี้เซียแคมนั้นสามารถทำดับเบิล-ดับเบิล (สถิติ 2 อย่างเป็นตัวเลข 2 หลัก) ด้วยผลงาน 28 คะแนน 10 รีบาวด์และ 5 แอสซิสต์ โดยในจำนวนนี้คือการชู้ตลง 11 ครั้งจากโอกาสทั้งหมด 21 ครั้ง และส่อง 3 แต้มอีก 3 ครั้ง ขณะที่เซิร์จ อิบาก้า เซ็นเตอร์เพื่อนร่วมทีม ก็สามารถทำดับเบิล-ดับเบิลได้เช่นเเดียวกันที่ผลงาน ส่วนเลียวนาร์ดทำไป 26 คะแนน 9 รีบาวด์และ 3 แอสซิสต์ ส่งผลให้แร็ปเตอร์สเพิ่มสถิติเป็นชนะ 56 แพ้ 23 รั้งอันดับ 2 ของสายตะวันออก

ส่วนเน็ตส์ ได้แต้มมากสุดเกมนี้จาก ดิแองเจโล่ รัสเซลล์ การ์ดตัวเก่งที่ผลงาน 27 คะแนน 7 รีบาวด์และ 6 แอสซิสต์ แต่ทีมก็พบกับความพ่ายแพ้เป็นเกมที่ 7 จาก 10 นัดหลังสุด ทำให้มีสถิติ ชนะ 39 แพ้ 40 รั้งอันดับที่ 7 ของสายตะวันออก พลาดโอกาสแซงดีทรอยต์ พิสตันส์ทีมอันดับ 6 ที่เพิ่งแพ้อินเดียนา เพเซอร์ส ไปอย่างน่าเสียดาย โดยเน็ตส์มีสถิติเท่ากับออร์แลนโด เมเมจิก ทีมอันดับ 8 ซึ่งทั้งคู่เป็นสองโควต้าสุดท้ายสำหรับการแย่งพื้นที่เข้าเล่นเพลย์ออฟในสายนี้

ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ (ทีมแรกคือเจ้าบ้าน)

ดีทรอยต์ แพ้ อินเดียนา 89-108

ออร์แลนโด ชนะ นิวยอร์ก 114-100

วอชิงตัน แพ้ ชิคาโก 114-115

แอตแลนตา ชนะ ฟิลาเดลเฟีย 130-122

ไมอามี แพ้ บอสตัน 102-112

นิวออร์ลีนส์ แพ้ ชาร์ล็อตต์ 109-115

ดัลลัส แพ้ มินนิโซตา 108-110

เดนเวอร์ ชนะ ซานอันโตนิโอ 113-85

ฟีนิกซ์ แพ้ ยูทาห์ 97-118

พอร์ตแลนด์ ชนะ เมมฟิส 116-89

แอลเอ คลิปเปอร์ส แพ้ ฮุสตัน 103-135

