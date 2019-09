เซอร์ไพรส์! อดีตมือ 1 โลก ‘คิม ไคลจ์สเตอร์ส’ ประกาศหวนคืนวงการเทนนิสรอบสาม!

คิม ไคลจ์สเตอร์ส อดีตนักเทนนิสหญิงมือ 1 ของโลกชาวเบลเยียม ประกาศผ่านโซเชียลมีเดีย เมื่อวันที่ 12 กันยายน ว่า เตรียมตัวจะคัมแบ๊กเล่นดับเบิลยูทีเอทัวร์ในปีหน้า

นักหวดสาววัย 36 ปี ดีกรีอดีตแชมป์แกรนด์สแลม 4 สมัย เคยแขวนแร็กเกตไปรอบหนึ่งในปี 2007 หรือ 2 ปีหลังคว้าแชมป์ยูเอส โอเพ่น สมัยแรก เพื่อแต่งงานและสร้างครอบครัวกับไบรอัน ลินช์ โค้ชบาสเกตบอล ก่อนจะหวนคืนวงการอีกครั้งในปี 2009 หลังคลอดลูกสาวคนโต และอำลาวงการอีกครั้งในปี 2012 หลังคว้าแชมป์แกรนด์สแลมเพิ่มอีก 3 ครั้ง

ปัจจุบันไคลจ์สเตอร์สเป็นคุณแม่ลูกสาม รับงานโค้ชพาร์ทไทม์ให้กับนักเทนนิสหลายราย อาทิ อลิเซ่ เมอร์เทนส์ และยานิน่า วิคไมเออร์ รวมถึงเป็นผู้บรรยายการแข่งขันระดับแกรนด์สแลมในบางโอกาส

ไคลจ์สเตอร์สเผยผ่านคลิปวิดีโอทางทวิตเตอร์ว่า ไม่ได้คิดว่าการกลับมาครั้งนี้เพื่อพิสูจน์อะไรกับใคร แต่คิดว่าเป็นการท้าทายตัวเองมากกว่าว่าจะเล่นในระดับที่ต้องการได้หรือไม่ ตนยังรักในกีฬาเทนนิส และอยากท้าทายตัวเอง อยากจะกลับมาแข็งแกร่ง เป็นเหมือนกับการท้าทายวิ่งมาราธอนสำหรับตัวเองเลยทีเดียว

ทั้งนี้ ไคลจ์สเตอร์สวางแผนจะกลับมาแข่งขันในเดือนมกราคม แต่ระบุว่าจะยืดหยุ่นเรื่องโปรแกรมแข่งขันตามความเหมาะสม

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH

— Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 12, 2019