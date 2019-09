‘ฟลอยด์’ โวคุยรีแมตช์ ‘ปาเกียว’ ที่ญี่ปุ่น แต่สื่อดังคาดอาจจงใจปั่นกระแสรับเงินเหมือนเคย

โลกออนไลน์กำลังฮือฮา กับกระแสคลิปที่ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ ยอดนักชกไร้พ่ายชาวอเมริกัน เปิดเผยว่า เขากำลังเจรจาสำหรับการหวนรีแมตช์กับ “เดอะ แพ็คแมน” แมนนี่ ปาเกียว ยอดนักชกชาวฟิลิปปินส์ โดยคาดว่าจะเป็นการชกโชว์แบบไฟต์พิเศษในญี่ปุ่น แต่งานนี้แฟนมวยอาจจะยังดีใจไม่ได้ เนื่องจากฟลอยด์เคยมีวีรกรรมสุดแสบปล่อยข่าวลวงโลกคล้ายๆ กันนี้มาแล้ว

“สิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ คือการเจรจาไฟต์ชกโชว์ระหว่างฟลอยด์กับปาเกียวในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น รอลุ้นกันได้เลย” ฟลอยด์ระบุพร้อมเอ่ยชื่อสปอนเซอร์ที่เตรียมร่วมเจรจาจัดไฟต์นี้จำนวนหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ฟลอยด์ เคยอัดคลิปในลักษณะเดียวกันในช่วงต้นปีว่าจะรีแมตช์กับปาเกียวที่ซาอุดิอาระเบีย ก่อนเฉลยภายหลังว่า “ผมได้รับเงินจำนวน 2.2 ล้านดอลลาห์สหรัฐ (67 ล้านบาท) ในการจ้างอัดคลิปวีดิโอนั่น ความจริงคือไฟต์ดกับปาเกียวจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกครั้งแน่ เห็นไหมว่าผมฉลาดแค่ไหนทำเงินได้มากมายจากการอัดคลิปแค่ไม่กี่วินาที”

ซึ่งปาเกียวถึงกับฉุนและจวกว่าฟลอยด์อ้างชื่อขังตัวเองในการหาเงิน ทำให้แฟนมวยยังคงต้องติดตามต่อไปว่าโปรโมทศึกรีแมตช์กับปาเกียวหนนี้จะเป็นจริงหรือไม่

.@FloydMayweather You come to my fight and then use my name in a post but I’m the one that is trying to stay relevant? 🤔 if you want to be relevant again… #MayPac2

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) July 24, 2019