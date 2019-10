น่าชื่นชม! นักรักบี้แคนาดา ช่วยฟื้นฟูญี่ปุ่นจากไต้ฝุ่นฮากิบิส แม้แมตช์ถูกยกเลิก (คลิป)

นักกีฬารักบี้ทีมชาติแคนาดา ที่หมดสิทธิผ่านเข้าไปเล่นศึกรักบี้ชิงแชมป์โลกรอบน็อกเอาต์ หลังจากแพ้ 3 เสมอ 1 มี 2 แต้ม จมบ๊วยในรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี ถูกยกเลิกแมตช์ส่งท้ายของทัวร์นาเมนต์เมื่อเช้าวันที่ 13 ตุลาคม เนื่องจากไต้ฝุ่นฮากิบิสที่พัดพาเข้าเล่นงานญี่ปุ่นเมื่อวันก่อน ทำให้แคนาดาอดลุ้นเก็บชัยชนะแรกของพวกเขาในทัวร์นาเมนต์นี้

อย่างไรก็ตาม นักกีฬารักบี้แคนาดาแสดงสปิริตและความมีน้ำใจ โดยช่วยกันไปช่วยเก็บกวาดดินโคลนบริเวณท้องถนน และทำความสะอาดย่านบ้านพักในเมืองคาไมชิ (สถานที่จัดแข่งขันรักบี้)

ไทเลอร์ อาร์ดรอน กัปตันทีมรักบี้แคนาดา เปิดใจว่า แม้เสียดายที่ไม่ได้ลงแข่งขัน แต่ก็ขอใช้เวลาที่มีให้เกิดประโยชน์ด้วยการทำสิ่งดีๆ ช่วยเหลือสังคม ตอบแทนมิตรภาพที่ชาวญี่ปุ่นให้การต้อนรับพวกเขาเป็นอย่างดี

More than a game, it’s the values behind it 🏉🍁 #RugbyCA #RWC2019 https://t.co/qb1sNwvnxz

— Rugby Canada (@RugbyCanada) October 13, 2019