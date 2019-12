‘ฮาร์เด้น’ กด 23 แต้มแม้เจอศอกอัดร่วง! ร็อคเกตส์คืนฟอร์มบุกดับแร็ปเตอร์ส (คลิป)

เจมส์ ฮาร์เด้น การ์ดจอมโกยแต้มของฮุสตัน ร็อคเกตส์ ทำคนเดียว 23 คะแนน 3 แอสซิสต์และ 7 รีบาวด์ แม้ว่าจะโดนศอกของเซิร์จ อิบาก้า ฟอร์เวิร์ดของโตรอนโต แร็ปเตอร์ส อัดเข้าศีรษะจนต้องออกไปพักช่วงท้ายควอเตอร์ที่ 3 ก่อนที่จะกลับลงสนามในควอเตอร์สุดท้าย ช่วยให้ต้นสังกัดบุกเอาชนะโตรอนโต แร็ปเตอร์ส 119-109 คะแนน ในศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ สหรัฐ เมื่อคืนวันที่ 5 ธันวาคม คืนฟอร์มจากเกมล่าสุดที่ร็อคเกตส์บุกแพ้ซานอันโตนิโอ สเปอร์ส 133-135 ในช่วงต่อเวลา

Harden headed to the locker room after taking an apparent elbow to the head from Ibaka. pic.twitter.com/oupcXCv4qc

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) December 6, 2019